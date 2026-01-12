Çin’in F-35 rakibi hayalet uçağı J-35 seri üretime geçiyor: Yeni görüntüler sızdırıldı

Çin savunma sanayisi, beşinci nesil savaş uçağı programında önemli bir eşiği geride bırakmışa benziyor. Ortaya çıkan yeni video ve fotoğraflar, Pekin yönetiminin gelişmiş hayalet savaş uçaklarının seri üretime geçmeye hazırlandığını gözler önüne serdi. Görüntülerde Çin'in en bilinen modeli J-20 yerine daha yeni nesil J-35 hayalet savaş uçağının öne çıkması dikkatlerden kaçmadı.

SERİ ÜRETİMİN EN GÜÇLÜ KANITI

Sızdırılan görüntülerde J-35 modelinin yeşil bir kaplamaya sahip olduğu görülüyor. Uzmanlara göre yeşil, jetlerin yeni üretildiğini ve halen test aşamasında olduğunu işaret ediyor. Nihai boya işlemi henüz uygulanmayan uçaklar tasarım değişikliklerine açık kapı bırakırken, astar boya sayesinde denetim süreçleri daha kolay ve düşük maliyetli hale geliyor.

Birden fazla yeşil uçağın bir arada görüntülenmesi ise tek seferlik prototiplerden ziyade seri üretimin başladığına dair güçlü bir kanıt niteliği taşıyor.

ÜRETİM KAPASİTESİ İKİYE KATLANACAK

Çin Havacılık Endüstrisi Kurumu'nun (AVIC) bir iştiraki olan Shenyang Aircraft Corporation (SAC) tarafından geliştirilen proje, şirketin iddialı hedeflerini de beraberinde getiriyor. Şirket önümüzdeki üç ila beş yıl içinde genel savaş uçağı üretimini iki katına çıkarmayı taahhüt etti.

Pekin yönetimi tarafından 8,6 milyar yuan (yaklaşık 1,2 milyar dolar) yatırım alan SAC, 4,2 kilometrekarelik devasa bir fabrika alanına sahip. Raporlara göre tesis, yaklaşık Hong Kong Adası büyüklüğündeki 79 kilometrekarelik "Shenyang Havacılık Şehri"nin bir parçası olacak.