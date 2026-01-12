AÖF sınav giriş belgesi (aosogrenci.anadolu.edu.tr) sorgulama ekranı! AÖF sınav yerleri 2026 açıklandı mı?

AÖF sınav giriş belgesinin üzerinde adayın sınavlara gireceği okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alacak. Açıköğretim öğrencileri, sınava girerken yanında bulundurması gereken belgeleri ve sınav kurallarını giriş belgesiyle beraber öğrenebilecek. Adayların yüz yüze yapılacak sınava katılabilmeleri için geçerli kimlik belgelerini de yanında bulundurması gerekmektedir. Mesleki kimlik kartları, öğrenci kimlik kartı, askeri kimlik kartı gibi kimlikler, sınav girişinde kullanılmayacak. Adaylar nüfus cüzdanı veya yeni kimlik kartıyla sınavlara giriş yapabilecek. AÖF final sınavı, not ortalamasına doğrudan yüzde 70 etki edecek. Peki AÖF sınav yerleri sorgulama ekranı açıklandı mı? İşte, AÖF sınav giriş belgesi ekranı…

AÖF SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI 2026

AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı anadolu.edu.tr adresinden bulunan öğrenci otomasyonundan erişime açılacak. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi güz dönemi final sınavları 17-18 Ocak’ta düzenlenecek.

AÖF sınav giriş belgeleri henüz erişime açılmadı. Açıköğretim Fakültesi’nin bugün saat 17.00’a kadar AÖF sınav yerlerini ilan etmesi bekleniyor.

AÖF sınav giriş belgesi sınav günü adayın yanında bulunacak. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi olmayan öğrenciler, sınav salonlarına kabul edilmeyecek.

DERS GEÇME NOTU ALT SINIRI 35 OLACAK

Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi güz dönemi sınavı not ortalamasına yüzde 70 etki edecek. Geçtiğimiz aylarda yapılan vize sınavı ise not ortalamasına yüzde 30 katkı yapacak.

Anadolu Üniversitesi’nde öğrencinin geçer not alması için vize ve final sınavı ortalamasının en az 35 olması gerekmektedir.

Final sınavında öğrencilere sorumlu olunan her dersten 20 soru sorulurken 30 dakika sınav süresi verilecek.

AÖF SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU

2025-2026 eğitim öğretim yılında AÖF güz dönemi sona erdikten sonra bahar dönemi başlayacak. Bahar döneminde de benzer şekilde öğrencilere bir ara sınav ve bir final sınavı uygulanacak. Güz ve bahar döneminde başarısız dersi bulunan öğrenciler ise yaz okulu sınavlarına katılacak. AÖF bahar dönemi ara sınavları sınavları 4-5 Nisan’da, final (dönem sonu) sınavları ise 9-10 Mayıs’ta düzenlenecek. Başarısız dersi bulunanlar ise 22 Ağustos’ta yapılacak yaz okulu sınavlarına katılacak.

ATA AÖF SINAVLARI HAFTA SONU YAPILDI

Anadolu Üniversitesi’nin ardından en fazla öğrenci sayısına sahip olan Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları 10-11 Ocak tarihinde düzenlendi. ATA AÖF sınav sonuçlarının en geç 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.