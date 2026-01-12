İstanbul’da karanlık pazartesi! BEDAŞ açıkladı: 12 Ocak’ta 7 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak

Kategoriler
İstanbul
İstanbul’da yaşayan pek çok kişi 12 Ocak’ta gerçekleşecek planlı elektrik kesintilerinden etkilenecek. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (BEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre bakım, onarım ve yatırım çalışmaları kapsamında kent genelinde 7 ilçede uygulanacak planlı elektrik kesintileri günün farklı saatlerinde sona erecek. İşte detaylar…
İstanbul’da kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu 12 Ocak Pazartesi günü BEDAŞ tarafından da kötü bir haber geldi. Kurum yaptığı açıklamada Bağcılar, Başakşehir, Beşiktaş, Beyoğlu, Gaziosmanpaşa, Şişli ve Zeytinburnu ilçelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağını belirtti. Buna göre elektrik kesintileri bazı bölgelerde 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşirken, bazı bölgelerde saat 10.00’da başlayan çalışmalar 18.00’e kadar sürecek. İşte 12 Ocak İstanbul elektrik kesintilerine dair tüm ayrıntılar….