Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Milyonlarca gence iş ve staj fırsatı! İşte başvuru detayları ve ödenecek rakamlar

Ocak 12, 2026 10:00
1
iş staj

İstihdamdan eğitime, maaştan sigortaya kadar uzanan 37 başlıkta yürütülen programla gençler için dev bir destek hattı devreye alındı. İlk işine girecek gençlerin 6 aylık maaş ve sigorta primlerini devlet üstlenirken, üç yılda harcanacak kaynak 445 milyar TL’ye ulaşıyor. Bu tutar, 9 bakanlığın 2026 bütçesine denk bir büyüklüğe işaret ediyor.

İşte tüm detaylar ve rakamlar...

2
Milyonlarca gence iş ve staj fırsatı! İşte başvuru detayları ve ödenecek rakamlar

İŞKUR tarafından gençlerin istihdama katılımını artırmaya yönelik 37 ayrı başlıkta hizmet ve program sunuluyor. Eğitim, deneyim kazanımı, danışmanlık, istihdam teşvikleri ve özel hedef gruplara yönelik destekleri kapsayan bu hizmetler arasında: "İşgücü Piyasası Araştırmaları, İş ve Meslek Danışmanlığı, Kariyer Rehberliği, Engelli İş Koçluğu, İş Arama Becerileri Eğitimleri, İş Kulüpleri" gibi başlıklar da yer alıyor.

3
Milyonlarca gence iş ve staj fırsatı! İşte başvuru detayları ve ödenecek rakamlar

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; 2025 yılında gençlere yönelik aktif işgücü programları kapsamında: İşbaşı Eğitim Programları için 3.4 milyar TL, Mesleki Eğitim Kursları için yaklaşık 1 milyar TL, İşgücü Uyum Programı ve İŞKUR Gençlik Programı için 25.5 milyar TL, Kadın İstihdamı için Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP) 278 milyon TL harcandı. 2025 yılında gençlere yönelik programlar için toplam yaklaşık 30.2 milyar TL kaynak kullanıldı. Bu tutarlara merkezi bütçe kaynaklarının yanı sıra AB ve diğer uluslararası proje finansmanları da dahil.

4
Milyonlarca gence iş ve staj fırsatı! İşte başvuru detayları ve ödenecek rakamlar

ÜÇ YILDA NE KADAR HARCAMA PLANLANIYOR 

Gençlerin istihdama katılımı arttırmak için yürüyen projelerin yanı sıra başlatılacak yeni projeler dahil 2026 yılında toplam 128.7 milyar TL harcama yapılacak. 2026–2028 döneminde genç istihdamını desteklemek üzere toplam 445.1 milyar TL yani 9 bakanlığın bütçesi kadar kaynak tahsis edilecek.

5
Milyonlarca gence iş ve staj fırsatı! İşte başvuru detayları ve ödenecek rakamlar

4.5 MİLYON EV GENCİNİ KAPSAYAN BİR İSTİHDAM MODELİ 

Gençlerin eğitimden kopmadan işgücü piyasasına güçlü ve kalıcı biçimde katılmasını sağlamak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Genç İstihdam Hamlesi açıklandı. Bu hamlenin ana çatı- sını ise Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) oluşturuyor. GÜÇ; gençlerin erken yaşta deneyimi kazanmasını, sahip oldukları becerilerin işgücü piyasasının ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirilmesini ve sürdürülebilir istihdam olanaklarına erişimini hedefleyen bütüncül bir yaklaşım. 4.5 milyon ev gencini kapsayan bir istihdam modeli 5 ayaktan oluşuyor.

6
Milyonlarca gence iş ve staj fırsatı! İşte başvuru detayları ve ödenecek rakamlar

STAJ DESTEĞİ NASIL OLACAK?

Ulusal Staj Programı İŞKUR'a devredildi. Mevcut staj portalları birleştirilerek tek merkezden yönetilecek. Aktif işgücü programlarından yararlanan işverenlerin, katılımcı sayılarının en az yüzde 10'u kadar stajyer istihdam etmeleri sağlanarak staj kapasitesi artırılacak. Başvurular İŞKUR staj portallarından yapılacak. Hedef 800 bin öğrenci. 26.2 milyar TL harcanacak.

7
iş staj

GELECEĞİM MESLEKTE PROGRAMININ  DETAYLARI 

Bu programla meslek liseli ve meslek yüksekokullu gençler mezun olmadan iş hayatına hazırlanacak. Son sınıf öğrencileri İŞKUR İş ve Meslek Danışmanları tarafından bire bir takip edilecek. Öğrencilerle yüz yüze görüşmeler yapılacak, ailelerin farkındalıkları arttırılarak kariyer rehberliği desteği verilecek. Meslek liselerine özgür kariyer fuarlar, toplu iş görüşmeleri, iş kulübü faaliyetleri ile öğrencilerin işe geçişi desteklenecek. Her yıl 250 bin öğrenci istihdam edilecek.

8
iş staj

EV GENÇLERİ 

Ev gençleri olarak bilinen ne eğitimde ne istihdamda yer alan gençlerin işgücü istihdama katılımı için NEET İşgücü Uyum Programı(NİUP) devreye sokulacak. Sosyal dışlanma azaltılacak, hem istihdam hem eğitim aynı anda desteklenecek. Kamu kurumlarıyla iş birliği içinde yarı zamanlı aktif iş gücü programı uygulanacak. Haftada üç güne kadar sigortalı olarak çalışılabilecek ve günlük 1.375 TL harçlık verilecek. Gençler, laboratuvarlar, enerji projeleri, bilişim altyapısı ve araştırma alanlarında görev alacak. İş arama, yaşam becerileri ve çalışma disiplini kazandırılacak. Her yıl 150 bin olmak üzere üç yılda 450 bin genç istihdam edilecek. 107.3 milyar TL kaynak harcanacak.

9
Milyonlarca gence iş ve staj fırsatı! İşte başvuru detayları ve ödenecek rakamlar

İŞE İLK ADIM PROGRAMI 

Bu programla gençlerin ilk işine girişi kolaylaştıracak ve ilk altı aylık maaşı devlet tarafından ödenecek. Özel sektör işbirliği ile 18-25 yaş arası tüm gençlerin ilk işe girişinde net asgari ücrete denk gelen ücret ve sigorta primleri İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak. Böylece 18-25 yaş genç işsizliği düşecek. İlk iş deneyimi kalıcı istihdama dönüştürülecek. Her yıl 250 bin olmak üzere üç yılda 750 bin genç ilk işine başlayacak. Projenin uygulanması için 215.8 milyar TL kaynak ayrıldı.

10
Milyonlarca gence iş ve staj fırsatı! İşte başvuru detayları ve ödenecek rakamlar

PROGRAM ÖĞRENCİLERE NE SUNACAK?

Programla üniversite öğrencileri hem okuyacak hem kazanacak hem de iş disiplini edinecek. Böylece mezuniyet sonrasında işsizlik riski azaltılacak ve kadın genç istihdamı arttırılacak. Öğrenciler haftada 3 günü kadar çalışabilecek. Aylık 6 bin 875 TL ile 19 bin 250 TL arasında gelir elde edecek. 30 farklı alanda görev imkânı sunulacak. Noter huzurunda kura ile seçim yapılacak. Tehlikeli işler ve temizlik işleri kapsam dışında tutulacak. İlk etapta 150 bin öğrenciyle yürütülen programla üç yılda 1 milyon öğrenciye ulaşılacak. Bunun için 95.8 milyar TL harcama yapılacak.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.