Milyonlarca gence iş ve staj fırsatı! İşte başvuru detayları ve ödenecek rakamlar

EV GENÇLERİ

Ev gençleri olarak bilinen ne eğitimde ne istihdamda yer alan gençlerin işgücü istihdama katılımı için NEET İşgücü Uyum Programı(NİUP) devreye sokulacak. Sosyal dışlanma azaltılacak, hem istihdam hem eğitim aynı anda desteklenecek. Kamu kurumlarıyla iş birliği içinde yarı zamanlı aktif iş gücü programı uygulanacak. Haftada üç güne kadar sigortalı olarak çalışılabilecek ve günlük 1.375 TL harçlık verilecek. Gençler, laboratuvarlar, enerji projeleri, bilişim altyapısı ve araştırma alanlarında görev alacak. İş arama, yaşam becerileri ve çalışma disiplini kazandırılacak. Her yıl 150 bin olmak üzere üç yılda 450 bin genç istihdam edilecek. 107.3 milyar TL kaynak harcanacak.