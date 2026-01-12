11 Ocak Pazar reyting sonuçları 2026 || Teşkilat, Sahtekarlar, MasterChef Altın Kupa…Dün en çok ne izlendi?

Kategoriler
11 Ocak 2026 reyting sonuçlarına dair detaylar haftanın ilk gününde merakla araştırılıyor. Hafta sonunu ekran başında geçirmek isteyenler için dün televizyonlarda birbirinden eğlenceli yapımlar yer alırken, Teşkilat ve Sahtekarlar dizilerinin yanı sıra MasterChef Altın Kupa yeni bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. Peki dün en çok ne izlendi? İşte ayrıntılar…
11 Ocak Pazar akşamı TRT1’de Teşkilat, Now TV’de Sahtekarlar, TV8’de ise MasterChef Altın Kupa yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Heyecan dolu olaylara ev sahipliği yapan bölümlerin sona ermesinin ardından bu sefer de reyting sonuçları heyecanı televizyon dünyasını sardı…
Dün akşam TRT1’de Teşkilat dizisi 164. Bölümüyle, Now TV’de Sahtekarlar dizisi 14. Bölümüyle ekranlara geldi. Aynı saatlerde TV8’de MasterChef Altın Kupa’nın yeni bölümü seyircilere heyecanlı anlar yaşattı. Ayrıca dün akşam Kanal D’de Güller ve Günahlar dizisinin tekrar bölümü yayınlanırken, ATV’de Kim Milyoner Olmak İster? yarışması milyonları ekranlara kilitledi. Show TV’de Tokatçı, Star TV’de Hababam Sınıfı Güle Güle isimli yerli sinema filmi ekranlarda nostalji rüzgarları estirdi…
Dün akşam hangi yapımın en çok izlendiğini gösteren 11 Ocak reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Tüm kişiler, AB ve ABC reyting gruplarında hangi yapımın en çok izlendiğini gösteren sonuçlar resmi kurumlar tarafından açıklandığında haberimizde yer alacaktır.