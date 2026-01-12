Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Önce kokladılar, sonra çaldılar! İş yeri sahibinden esprili tepki: "Bizim hırsızlar kaliteli"

Adana'da ilginç bir hırsızlık vakası meydana geldi. Hırsızlar, önce bir markete girip raflardaki parfümlere baktı. Daha sonra parfümleri koklayan hırsızlar, beğendikleri parfümleri çalarak marketten ayrıldı. Olaya esprili bir dille tepki gösteren iş yeri sahibi Abdullah Şengil, "Sürekli hırsızlık oluyor. İlginç olan, sadece kozmetik ürünlerini çalıyorlar. Bizim hırsızlar kaliteli hırsızlar" dedi.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
12.01.2026
09:46
|
GÜNCELLEME:
12.01.2026
09:46

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesinde ilginç bir hırsızlık olayı meydana geldi. Olayın yaşandığı adres, Levent Caddesindeki bir market oldu.

Edinilen bilgiye göre, markete giren 2 hırsız, bir süre raflardaki parfümlere baktı. Daha sonra parfümü eline sıkan bir şüpheli kokladıktan sonra beğendiği parfümü aldı. Şüphelilerden biri parfümü montunun cebine koyarken, diğeri parfümü pantolonunun içine koyup marketten ayrıldı.

Hırsızların parfümleri önce koklayıp sonra çaldıkları anlar, marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Önce kokladılar, sonra çaldılar! İş yeri sahibinden esprili tepki: "Bizim hırsızlar kaliteli"

"BİZİM HIRSIZLAR KALİTELİ HIRSIZLAR"

Parfümlerin eksik olduğunu fark eden çalışanlar durumu iş yeri sahibi Abdullah Şengil'e bildirdi. Şengil güvenlik kamerasına baktığında iki kişinin parfümü çaldığını belirledi. Şengil kayıtları polise vererek şikayetçi oldu. Bunun üzerine çalışma yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise 2 şüpheliyi yakaladı.

İş yerinde benzer olayların sık sık yaşandığını belirten Abdullah Şengil, hırsızların özellikle kozmetik ürünlerini hedef aldığını söyledi. Duruma esprili bir dille tepki gösteren Şengil, "Sürekli hırsızlık oluyor. İlginç olan, sadece kozmetik ürünlerini çalıyorlar. Bizim hırsızlar kaliteli hırsızlar" diye konuştu.

#Yaşam
