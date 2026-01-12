Emekli maaşında kök tehlikesi: Aylığınız 100 bin TL olacaktı! Özgür Erdursun'dan çarpıcı hesap

Bu dengesizliğin en önemli so­nuçlarından biri de kayıt dışılı­ğın teşvik edilmesi riski olduğunu belirten Erdursun, "Özetle; en düşük emekli aylı­ğını korumak sosyal bir zorunlu­luktur. Ancak bu yapılırken öde­nen primle bağlanan aylık ara­sındaki ilişki koparılırsa, ortaya çıkan sonuç hem adalet duygu­sunu zedeler hem de kayıt dışılı­ğı besleyen bir yapıya kapı aralar. Bu nedenle emeklilik sistemin­de atılacak her adım, yalnızca bu­günün maaşlarını değil; yarının çalışma, prim ödeme ve kayıt içi istihdam davranışlarını da dik­kate almak zorundadır" diyerek durum hakkında tüm çalışanları ve emeklileri uyardı.