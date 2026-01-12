Menü Kapat
Emekli maaşında kök tehlikesi: Aylığınız 100 bin TL olacaktı! Özgür Erdursun'dan çarpıcı hesap

Ocak 12, 2026 10:01
1
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun

Çalışma hayatı boyunca ödenen prim ne kadar yüksekse, emeklilikte alınan aylık da o ölçüde yüksek olur. Türkiye’de 2019 Ocak ayın­dan itibaren uygulanan en düşük emekli aylığı politikasının, kısa va­dede sosyal bir rahatlama sağlar­ken, uzun vadede bu temel den­geyi ciddi biçimde zorladığını ifade eden Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, sorunun, en düşük aylığın artırıl­ması değil; bu artışın diğer emek­li aylıklarına aynı oranda yansı­tılmaması olduğunu belirtti.

2
en düşük emekli maaşı ve kök aylık

KÖK MAAŞ NEDEN EZİLDİ?

2019’dan bu yana emekli aylıkla­rı fiilen iki ayrı hatta ilerlediğini belirten Erdursun, "Birinci hat, kök aylık hattıdır. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları, kural olarak her altı ay­da bir, TÜİK’in açıkladığı son al­tı aylık TÜFE artışı kadar yüksel­tilmiştir. Bazı dönemlerde bu ar­tışlara refah payı eklenmiştir" dedi.
 

3
taban aylık hattı­

İkinci hattın ise taban aylık hattı­ olduğunu belirten Erdursun, "Kök aylığı düşük kalan emek­lilerin maaşları, kanunla belir­lenen en düşük emekli aylığına tamamlanmıştır. Bu tutar, enf­lasyon artışlarından bağımsız bi­çimde ve çoğu zaman çok daha yüksek oranlarla artırılmıştır" diyerek asıl meselenin, bu iki hattın za­manla birbirinden kopması olduğunu dile getirdi.
 

4
refah payları

2019 Ocak ayından 2026 Ocak ayına kadar geçen sürede emek­li aylıklarına uygulanan altı ay­lık TÜFE artışları ve eklenen sı­nırlı refah payları bileşik olarak hesaplandığında, kök aylıkların toplam artışı yaklaşık 11,1 kat ol­muştur.
 

5
kök aylığı

Erdursun bunun anlamı için, "2019’da 1.000 TL kök aylığı olan bir emeklinin maaşı, aynı artış mekanizmasıyla 2026 Ocak ayında yaklaşık 11.129 TL’ye yük­selmiştir" dedi.
 

6
prim esaslı emek­lilik sistemi

Aynı mantıkla:

2019’da 2.000 TL alan emekli bugün yaklaşık 22.259 TL,

2019’da 3.000 TL alan emekli yaklaşık 33.388 TL,

2019’da 4.000 TL alan emekli yaklaşık 44.518 TL,

2019’da 5.000 TL alan emekli ise yaklaşık 55.647 TL almaktadır.

Bu rakamlar, prim esaslı emek­lilik sisteminin “normal” artış hattını göstermektedir.
 

7
en düşük emekli aylığı

KÖK AYLIK VE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ARASINDAKİ MAKAS

Aynı dönemde en düşük emekli aylığı 1.000 TL’den 20.000 TL’ye çıkarıldığını söyleyen Erdursun, bu artışın, enflasyonun doğal so­nucu değil sosyal politika ter­cihiyle yapılan doğrudan bir ta­ban yükseltmesi olduğunu hatırlatarak "2019–2026 döne­minde kök aylıklar yaklaşık 11 kat, en düşük aylık ise 20 kat artmıştır" dedi.
 

8
taban aylık

2019 yılında sistemin son derece açık olduğunu belirten Erdursun, "1.000 TL alan bir emekliye kar­şılık 3.000 TL alan emekli, 3 kat aylık alıyordu.2026’ya gelindiğinde tablo değişti, taban aylık alan emekli: 20.000 TL, 2019’da 3.000 TL alan emek­linin kök aylığı: yaklaşık 33.388 TL. Böylece 3 kat olan fark, 1,67 ka­ta düşmüş oldu. Bu yalnızca bir maaş farkı de­ğildir; prim–maaş ilişkisinin bo­zulmasıdır" dedi.
 

9
AYNI ORAN HERKESE UYGULANSAYDI NE OLURDU?

AYNI ORAN HERKESE UYGULANSAYDI NE OLURDU?

En düşük aylığa uygulanan 20 katlık artış, tüm emekli aylıkla­rına oransal olarak yansıtılsaydı:

2019’da 2.000 TL alan emekli bugün 40.000 TL,

2019’da 3.000 TL alan emekli 60.000 TL,

2019’da 4.000 TL alan emekli 80.000 TL,

2019’da 5.000 TL alan emekli ise 100.000 TL aylık alıyor olacaktı.

 

10
en düşük aylık

TABAN AYLIKTA YIĞILMA

2019’da yaklaşık 1 milyon emekli en düşük aylık alırken, bugün bu sayı yaklaşık 4,9 mil­yon kişiye ulaştığını vurgulayan Erdursun, "Bu artış, sadece taban aylı­ğın yükseldiğini değil; üstten al­ta doğru bir sıkışma yaşandığını göstermektedir. Sistem, yukarı­yı yukarı çekerek değil, yukarıyı aşağıya yaklaştırarak eşitlemek­tedir" dedi.
 

11
EMEKLİ MAAŞI

Erdursun, bugün gelinen noktada emekli maaşlarının arttığını; an­cak emeklilik sisteminin mate­matiğinin bozulduğunu söyledi.

 

12
özgür erdursun

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Erdursun, "Önümüzdeki dönemde ihtiyaç duyulan yaklaşım; en düşük aylı­ğı korurken, diğer aylıkları da ay­nı oransal mantık içinde denge­leyen, prim ile maaş arasındaki bağı yeniden güçlendiren bir dü­zenlemedir" dedi.
 

13
emekli maaşı

Bu dengesizliğin en önemli so­nuçlarından biri de kayıt dışılı­ğın teşvik edilmesi riski olduğunu belirten Erdursun, "Özetle; en düşük emekli aylı­ğını korumak sosyal bir zorunlu­luktur. Ancak bu yapılırken öde­nen primle bağlanan aylık ara­sındaki ilişki koparılırsa, ortaya çıkan sonuç hem adalet duygu­sunu zedeler hem de kayıt dışılı­ğı besleyen bir yapıya kapı aralar. Bu nedenle emeklilik sistemin­de atılacak her adım, yalnızca bu­günün maaşlarını değil; yarının çalışma, prim ödeme ve kayıt içi istihdam davranışlarını da dik­kate almak zorundadır" diyerek durum hakkında tüm çalışanları ve emeklileri uyardı.

