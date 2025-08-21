Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
Avatar
Editor
 Merve Yaz

İsrail'in E1 Projesi'ne Avrupa'dan ortak rest! İngiltere dahil 21 uluslararası ortaktan kınama

İngiltere ve 21 uluslararası ortak, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini genişletecek "E1 Projesi"ne onay kararını kınayarak, bu kararın derhal geri alınması çağrısı yaptı

İsrail'in E1 Projesi'ne Avrupa'dan ortak rest! İngiltere dahil 21 uluslararası ortaktan kınama
AA
AA
|
GİRİŞ:
21.08.2025
saat ikonu 18:14
|
21.08.2025
21.08.2025
saat ikonu 18:47

İngiltere, Kanada ve AB'nin de aralarında olduğu 22 ortak, altındaki topraklarına ilişkin ortak açıklama yaptı. Açıklamada, " Yüksek Planlama Komitesi'nin Kudüs'ün doğusundaki E1 bölgesinde yerleşim inşaatı planlarını onaylama kararı kabul edilemez ve uluslararası hukukun ihlalidir. Bu kararı kınıyor ve şiddetle derhal geri alınması çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

'ORTAK ARZUMUZU BALTALIYOR'

İsrail kabinesinin aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, bu planın herhangi bir Filistin devletini bölerek ve Filistinlilerin Kudüs'e erişimini kısıtlayarak iki devletli çözümü imkansız hale getireceği sözlerine atıfta bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

İsrail'in E1 Projesi'ne Avrupa'dan ortak rest! İngiltere dahil 21 uluslararası ortaktan kınama

"Bu İsrail halkına hiçbir fayda sağlamayacak. Aksine güvenliğin altını oyma riski taşıyor ve bizi barıştan daha da uzaklaştırarak daha fazla şiddet ve istikrarsızlığı körüklüyor. İsrail hükümetinin E1 planının daha ileri gitmesini engellemek için hala bir fırsatı var. Onları bu planı acilen geri çekmeye teşvik ediyoruz. İsrail hükümetinin tek taraflı eylemleri, Orta Doğu'da güvenlik ve refaha yönelik ortak arzumuzu baltalamaktadır. İsrail hükümeti, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 2334 sayılı kararı doğrultusunda yerleşim inşaatlarını durdurmalı ve Filistin yönetiminin mali kaynakları üzerindeki kısıtlamaları kaldırmalı."

İsrail'in E1 Projesi'ne Avrupa'dan ortak rest! İngiltere dahil 21 uluslararası ortaktan kınama

Ortak açıklamaya, Avustralya, Belçika, Kanada, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, İtalya, Japonya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, Slovenya, İspanya, İsveç ve İngiltere dışişleri bakanları ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas imza attı.

ELÇİ BAKANLIĞA ÇAĞIRILDI

İngiltere, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini genişletecek "E1 Projesi"ne onay kararı nedeniyle, İsrail'in Londra Büyükelçisi Hotovely'i Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

İsrail'in E1 Projesi'ne Avrupa'dan ortak rest! İngiltere dahil 21 uluslararası ortaktan kınama

E1 PROJESİ NEDİR?

Tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan ancak Ayrım Duvarı'nın (Utanç Duvarı) Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Azeriye'nin yakınına inşa edilmiş "Ma'ale Adumim" yerleşimini, Batı Kudüs'e giden yola bağlamak için "E1 Projesi" başlatılmıştı.

Bu kapsamda, bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ve oteller inşa etmek için 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilmişti.

"E1 Projesi" ile Doğu Kudüs'ün Batı Şeria'daki Filistin topraklarının bağlantısının kesilmesi ve izole edilmesi amaçlanıyor.

