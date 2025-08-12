AK Parti'den Gazze'de gazetecileri katleden İsrail'e tepki

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi yakınlarında gazetecilerin bulunduğu çadıra düzenlediği saldırıda Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ve Muhemmed Qraiqea ile kameraman ve foto muhabirleri İbrahim Zahir, Mümin Alive, Muhammed Nofel ve Muhammed el-Halidi yaşamını yitirdi.

AK PARTİ'DEN GAZETECİLERİN HEDEF ALINMASINA TEPKİ

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in yürüttüğü sistematik katliam politikasının, gerçeklere yöneltilen saldırılarla devam ettiğini belirtti.

İsrail'in dün gece Gazze'de yaşanan insanlık dramını, savaş suçlarını ve gerçekleri dünyaya aktaran gazetecileri hedef almasının, Netanyahu hükümetinin karanlık yüzünü bir kez daha gözler önüne serdiğini vurgulayan Ala, şunları kaydetti:

"HAKİKATİN TANIKLARINI SUSTURMAK İSTİYORLAR"

"Bu saldırı, hakikatin tanıklarının susturulmak istendiğinin açık göstergesidir. Hakikat, uluslararası kamuoyunun vicdanını uyandırabilecek en güçlü araçtır, işte tam da bu yüzden hedef alınmaktadır.

"BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE KURŞUN SIKILDI"

Bu vahşet karşısında sessizlik, suça ortak olmakla eşdeğerdir. Uluslararası toplum artık kınama açıklamalarıyla yetinmemeli, somut ve bağlayıcı adımlar atmalıdır. Gazze'de basın özgürlüğüne ve insanlık onuruna kurşun sıkılmıştır. Bu kurşun, oradaki gazetecilerin yanında tüm dünyanın görme ve bilme hakkını hedef almıştır. Artık hakikati susturmak isteyenlere karşı, hakikatin sesi daha gür çıkmalıdır."