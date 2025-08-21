İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı! Yaralılar var

İsrail, Lübnan ile geçtiğimiz yıl kasım ayında varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor. İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki Nabatieh bölgesindeki Ansar’a ve Tyre bölgesinde yer alan el-Housh’a hava saldırıları düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, el-Housh’a düzenlenen hava saldırısında ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığını açıkladı.

İSRAİL'İN SALDIRILARINDA BİLANÇO AĞIR

İsrail’in 27 Kasım 2024’te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana Lübnan’a düzenlediği saldırılarda 281 kişi hayatını kaybetti, 593 kişi de yaralandı.