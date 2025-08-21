Norveç'ten İsrail'e tokat gibi tavır! Milli maç bilet geliri Gazze'ye gidecek

Norveç Futbol Federasyonu, 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde İsrail ile yapacağı maçtan elde edilecek bilet gelirinin Gazze’ye bağışlanacağını duyurdu.

"İNSANİ KRİZE KARŞI DAYANIŞMA ADIMI"

Federasyondan yapılan açıklamada, 11 Ekim’de Oslo’daki Ullevaal Stadı’nda oynanacak Avrupa elemeleri I Grubu karşılaşmasından elde edilecek tüm bilet gelirlerinin insani yardım amacıyla Gazze’ye gönderileceği bildirildi. Bilet satışlarının 25 Ağustos’ta başlayacağı duyurulurken, federasyonun bu kararının Gazze’de süregelen insani kriz karşısında bir dayanışma adımı olduğu vurgulandı.

"KAYITSIZ KALAMAYIZ"

Norveç Futbol Federasyonu Başkanı Lise Klaveness açıklamasında, "Ne biz ne de diğer kuruluşlar, Gazze’deki sivil halkın uzun süredir maruz kaldığı insani acılara ve orantısız saldırılara kayıtsız kalabilir. İsrail, FIFA ve UEFA’nın müsabakalarının bir parçası ve bununla başa çıkmalıyız. Ancak maçtan elde edilecek geliri, Gazze’de her gün hayat kurtaran ve sahada aktif acil yardım çalışmaları yürüten bir insani yardım kuruluşuna bağışlamak istiyoruz" ifadelerine yer verdi.