 Ali Osman Polat

Suriye'deki zulmün 'Gerçeküstü' tanıklığı! Zindanlardan kurtulanların belgeseli gözyaşlarıyla izlendi

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından, rejimin Sednaya ve Mezze gibi hapishanelerinden sağ çıkanların işkence ve yeniden hayata tutunma hikayelerini anlatan "Surreal (Gerçeküstü) Suriye" belgeselinin ilk gösterimi Atlas 1948 Sineması’nda yapıldı. Salonu dolduran yüzlerce kişi, filmi gözyaşları içinde takip etti.

Suriye'deki zulmün 'Gerçeküstü' tanıklığı! Zindanlardan kurtulanların belgeseli gözyaşlarıyla izlendi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.12.2025
saat ikonu 05:01
|
GÜNCELLEME:
05.12.2025
saat ikonu 05:01

devriminden sonra rejim hapishanelerinde yaşanan insanlık dışı şartları ve özgürlüğün ardından filizlenen umudu konu alan "Surreal (Gerçeküstü) Suriye" belgeseli, izleyiciyle buluştu. , başkent Şam'ın rejimin kontrolünden çıkmasıyla sona eren 61 yıllık kanlı Baas iktidarının ardından çekildi.

Suriye'deki zulmün 'Gerçeküstü' tanıklığı! Zindanlardan kurtulanların belgeseli gözyaşlarıyla izlendi

GÖSTEREMEYECEĞİMİZ KADAR ACI TABLOLAR VARDI

Yönetmen Dihat Kaya, yaptığı açıklamada, Suriye zaferinden sonra aceleyle ve "senaryo olmadan" yola çıktıklarını belirtti. Amaçlarının, yıkıma, zulme ve yeniden doğuşa kamerasını uzatarak "savaştan sonraki gerçek Suriye’yi yansıtmak" olduğunu söyledi.

Kaya, çekimler sırasında karşılaştıkları bazı sahnelerin, yaşanan travmanın büyüklüğü nedeniyle belgesele dahil edilemediğini vurguladı: "Belgeselde gösteremeyeceğimiz kadar acı tablolarla karşılaştık. Kadınların yaşadıklarını belgesele aktarmayı doğru bulmadık. Erkeklerin yaşadığı bazı insanlık dışı sıkıntılara belgeselde yer veremedik. Amacımız hafızayı diri tutmak ve zulmü kayıt altına almaktı."

Suriye'deki zulmün 'Gerçeküstü' tanıklığı! Zindanlardan kurtulanların belgeseli gözyaşlarıyla izlendi

YAPIMCIDAN FİLİSTİN VURGUSU: GERÇEKÜSTÜ BİR FELAKET

Yapımcı Tülay Gökçimen ise yıllardır belgesellerle anlatmaya çalıştıkları zulmün izlerini bizzat görmenin "gerçeküstü bir felaket" olduğunu dile getirdi. Gökçimen, yaşananların Gazze'dekilere benzediğini vurgulayarak, "Tek umudum Filistin'in de en kısa zamanda bu şekilde özgür olması. Filistin'deki cezaevlerinin de kapıları açılsın" temennisinde bulundu.

Belgeselin tercümanı Muhammed Fatih Sinan ise devrim sonrası sadece coğrafyanın değil, "zihinlerin de hürriyetine kavuştuğunu" belirtti. 37 dakikalık film, esirlerin şahitliklerini aktardığı röportajlarla devam ederken, salondaki izleyiciler duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına hakim olamadı.

