Putin resti çekti: Petrol 100 dolar olur

Putin, Rus petrolünün küresel ekonomi için kritik rolüne vurgu yaparak, “Rus petrolünü piyasadan çekmeyi düşünmek bile fiyatları kısa sürede 100 dolara çıkarır” dedi.

“RUS PETROLÜNÜ DIŞLAMAK KOLAY DEĞİL”

Moskova’da konuşan Putin, küresel enerji dengesinde Rusya’nın rolüne değindi. Rus lider, “Rus petrolünü piyasadan çekmeyi hayal etmek bile zor. Böyle bir durumda fiyatlar anında 100 dolar seviyesini görür” ifadelerini kullandı.

NÜKLEER TEST İDDİASI

Putin ayrıca bazı ülkelerin yeniden nükleer test hazırlığı yaptığını öne sürdü. “Eğer bu yönde bir adım atılırsa, Rusya da sessiz kalmaz” diyen Putin, olası gelişmelerin küresel güvenliği tehdit edeceğini söyledi.

FİYATLAR GERİLEDİ

Bu açıklamalar sürerken, petrol piyasasında ise farklı bir tablo vardı. Brent petrol yüzde 1,8 düşüşle 64,2 dolara, ABD tipi WTI petrolü ise yüzde 1,9 kayıpla 60,6 dolara geriledi.