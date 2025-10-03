Putin resti çekti: Petrol 100 dolar olur

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Putin, Rus petrolünün küresel ekonomi için kritik rolüne vurgu yaparak, “Rus petrolünü piyasadan çekmeyi düşünmek bile fiyatları kısa sürede 100 dolara çıkarır” dedi.
Moskova’da konuşan Putin, küresel enerji dengesinde Rusya’nın rolüne değindi. Rus lider, “Rus petrolünü piyasadan çekmeyi hayal etmek bile zor. Böyle bir durumda fiyatlar anında 100 dolar seviyesini görür” ifadelerini kullandı.
Putin ayrıca bazı ülkelerin yeniden nükleer test hazırlığı yaptığını öne sürdü. “Eğer bu yönde bir adım atılırsa, Rusya da sessiz kalmaz” diyen Putin, olası gelişmelerin küresel güvenliği tehdit edeceğini söyledi.
Bu açıklamalar sürerken, petrol piyasasında ise farklı bir tablo vardı. Brent petrol yüzde 1,8 düşüşle 64,2 dolara, ABD tipi WTI petrolü ise yüzde 1,9 kayıpla 60,6 dolara geriledi.