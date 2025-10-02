Menü Kapat
Hava Durumu
18°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

ABD'nin ticari ham petrol stokları beklentinin üzerinde arttı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta beklentilerin üzerinde yaklaşık 1 milyon 800 bin varil artış gösterdi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ticari stokları geçen hafta yaklaşık 1 milyon 800 bin varil artarak 416 milyon 500 bin varile yükseldi. Piyasa beklentisi, stokların 1 milyon 500 bin varil artacağı yönündeydi.

ABD'nin ticari ham petrol stokları beklentinin üzerinde arttı

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 700 bin varil artarak 406 milyon 700 bin varil seviyesine ulaştı. Bu dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 4 milyon 100 bin varil artarak 220 milyon 700 bin varil olarak kayıtlara geçti.

HAM PETROL ÜRETİMİ ARTTI

ABD'nin günlük ham petrol üretimi, 20-26 Eylül haftasında 4 bin varil artarak 13 milyon 505 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

ABD'nin ticari ham petrol stokları beklentinin üzerinde arttı

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük 662 bin varil azalarak 5 milyon 833 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 733 bin varil azalışla 3 milyon 751 bin varil oldu. EIA'nın Eylül 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 440 bin varil olması bekleniyor.

