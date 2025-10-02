Altın fiyatları uçuşa geçti! Gram altın rekor tazeledi: İşte 2 Ekim gram altın, çeyrek altın fiyatları

Yatırımcılar ve alım-satım yapacak olan vatandaşlar 2 Ekim 2025 Salı günü altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Haftalardır yükselişini sürdüren altın fiyatları günü yine rekorla açtı. Sabah saatlerinde gram altın 5.171,44 TL seviyesinden işlem görüyor. Peki çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte 2 Ekim 2025 altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

ALIŞ(TL) 5.170,76

SATIŞ(TL) 5.171,44

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 8.636,00

SATIŞ(TL) 8.706,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

ALIŞ(TL) 35.217,00

SATIŞ(TL) 35.749,00

22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR?

ALIŞ(TL) 4.819,10

SATIŞ(TL) 5.039,01