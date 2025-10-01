Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Altın alacakları meraklandıran detay! Altın fiyatlarının artış sebebini Goldman Sachs Research açıkladı

Altın fiyatları rekor tazelemeye devam ederken yatırım bankası Goldman Sachs Research dikkat çeken tahminde bulundu. Ayrıca banka altın fiyatının artış sebebine ilişkin açıklama yaptı. İşte altın alacakları meraklandıran detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2025
saat ikonu 14:12
|
GÜNCELLEME:
01.10.2025
saat ikonu 14:12

fiyatlarının rekor kırması yatırımcılarının radarında. sarı metal alanında en çok tercih edilen araç olurken dünyaca ünlü yatırım bankası Research altın ile ilgili dikkat çeken yorumda bulundu.

Goldman Sachs Research, altın fiyatının 2026 ortasına kadar %6 artacağını tahmin ediyor. Değerli metal, 2025 yılında %40'tan fazla değer kazandı ve üst üste üçüncü yıl çift haneli kazançlar elde etme yolunda ilerliyor.

Altın alacakları meraklandıran detay! Altın fiyatlarının artış sebebini Goldman Sachs Research açıkladı

ALTIN FİYATLARI İÇİN TAHMİN

Goldman Sachs Araştırma analisti Lina Thomas, ekibin raporunda, altın fiyatının gelecek yılın ortalarında troy ons başına 4.000 dolara (24 Eylül'deki 3.772 dolardan) yükselmesinin beklendiğini belirtiyor. Altın fiyat tahminleri, merkez bankalarının güçlü yapısal talebi ve ABD 'nın () altın talebini destekleyen ETF'lerdeki gevşemeden kaynaklanıyor.

Goldman Sachs Araştırma'ya göre altın alıcıları iki geniş gruba ayrılıyor. İnançlı alıcılar fiyat ne olursa olsun, ekonomiye dair görüşlerine veya riskten korunmak amacıyla sürekli olarak altın satın alma eğilimindedir. Bunlar arasında , borsa yatırım fonları ve spekülatörler yer alır. Tez odaklı akışları, fiyat yönünü belirler.
Kural olarak, her 100 tonluk net alım altın fiyatında %1,7'lik bir artışa tekabül ediyor.

Buna karşılık, gelişmekte olan piyasalardaki haneler gibi fırsatçı alıcılar, fiyatın uygun olduğuna inandıklarında devreye girerler. Düşüşte fiyatların altında bir taban, yükselişte ise direnç oluşturabilirler.

Altın alacakları meraklandıran detay! Altın fiyatlarının artış sebebini Goldman Sachs Research açıkladı

ALTIN FİYATI NEDEN ARTIYOR?

Goldman Sachs Research'ün merkez bankası faaliyetlerine ilişkin anlık tahminine göre, merkez bankaları Temmuz ayında bu yılın ortalama ayına göre daha az altın satın aldı. Merkez bankaları bu yıl ayda 64 ton altın satın aldı; bu, Goldman Sachs Research'ün aylık 80 tonluk tahmininin altında. Thomas, "Bu, mevsimsel modelle tutarlı" diye açıklıyor.

Altın alacakları meraklandıran detay! Altın fiyatlarının artış sebebini Goldman Sachs Research açıkladı

Merkez bankaları, özellikle gelişmekte olan piyasalardakiler, Rusya'nın Ukrayna işgalinin ardından döviz rezervlerinin dondurulduğu 2022 yılından bu yana altın alım hızını yaklaşık beş kat artırdı. Goldman Sachs Research, merkez bankalarının önümüzdeki üç yıl boyunca altın biriktirmeye devam etmesini bekliyor. Altın stoklamanın fiyatları artırdığı düşünülüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın uçuşa geçti! Gram altın 52 haftanın zirvesinde
ETİKETLER
#fed
#altın
#altın fiyatları
#merkez bankası
#yatırım
#merkez bankaları
#goldman sachs
#Güvenli Liman
#Rezerv Para Politikası
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.