Altın alacakları meraklandıran detay! Altın fiyatlarının artış sebebini Goldman Sachs Research açıkladı

Altın fiyatlarının rekor kırması yatırımcılarının radarında. Güvenli liman sarı metal yatırım alanında en çok tercih edilen araç olurken dünyaca ünlü yatırım bankası Goldman Sachs Research altın ile ilgili dikkat çeken yorumda bulundu.

Goldman Sachs Research, altın fiyatının 2026 ortasına kadar %6 artacağını tahmin ediyor. Değerli metal, 2025 yılında %40'tan fazla değer kazandı ve üst üste üçüncü yıl çift haneli kazançlar elde etme yolunda ilerliyor.

ALTIN FİYATLARI İÇİN TAHMİN

Goldman Sachs Araştırma analisti Lina Thomas, ekibin raporunda, altın fiyatının gelecek yılın ortalarında troy ons başına 4.000 dolara (24 Eylül'deki 3.772 dolardan) yükselmesinin beklendiğini belirtiyor. Altın fiyat tahminleri, merkez bankalarının güçlü yapısal talebi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) altın talebini destekleyen ETF'lerdeki gevşemeden kaynaklanıyor.

Goldman Sachs Araştırma'ya göre altın alıcıları iki geniş gruba ayrılıyor. İnançlı alıcılar fiyat ne olursa olsun, ekonomiye dair görüşlerine veya riskten korunmak amacıyla sürekli olarak altın satın alma eğilimindedir. Bunlar arasında merkez bankaları, borsa yatırım fonları ve spekülatörler yer alır. Tez odaklı akışları, fiyat yönünü belirler.

Kural olarak, her 100 tonluk net alım altın fiyatında %1,7'lik bir artışa tekabül ediyor.

Buna karşılık, gelişmekte olan piyasalardaki haneler gibi fırsatçı alıcılar, fiyatın uygun olduğuna inandıklarında devreye girerler. Düşüşte fiyatların altında bir taban, yükselişte ise direnç oluşturabilirler.

ALTIN FİYATI NEDEN ARTIYOR?

Goldman Sachs Research'ün merkez bankası faaliyetlerine ilişkin anlık tahminine göre, merkez bankaları Temmuz ayında bu yılın ortalama ayına göre daha az altın satın aldı. Merkez bankaları bu yıl ayda 64 ton altın satın aldı; bu, Goldman Sachs Research'ün aylık 80 tonluk tahmininin altında. Thomas, "Bu, mevsimsel modelle tutarlı" diye açıklıyor.

Merkez bankaları, özellikle gelişmekte olan piyasalardakiler, Rusya'nın Ukrayna işgalinin ardından döviz rezervlerinin dondurulduğu 2022 yılından bu yana altın alım hızını yaklaşık beş kat artırdı. Goldman Sachs Research, merkez bankalarının önümüzdeki üç yıl boyunca altın biriktirmeye devam etmesini bekliyor. Altın stoklamanın fiyatları artırdığı düşünülüyor.