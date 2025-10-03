Menü Kapat
Politika
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Ömer Çelik: Meclis'i protesto eden her odak, kendi siyasi varlığını inkar etmiş olur

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yüce Meclis'i protesto eden her odak, kendi siyasi varlığını inkar etmiş olur. Siyaset yapma iddiasındaki her yapının ‘evi' Meclis'tir. Meclis'i işlevsiz kılmaya çalışanlar her zaman vesayet odakları olmuştur" dedi.

Ömer Çelik: Meclis'i protesto eden her odak, kendi siyasi varlığını inkar etmiş olur
03.10.2025
03.10.2025
Sözcüsü Çelik, ’nin yeni yasama yılı açılışına katılmayan Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştirdi. Çelik, "Yüce Meclis'i protesto eden her odak, kendi siyasi varlığını inkar etmiş olur" değerlendirmesinde bulundu.

Ömer Çelik: Meclis'i protesto eden her odak, kendi siyasi varlığını inkar etmiş olur

'KAOSLARA VERİLMİŞ NET VE MİLLİ BİR MESAJ'

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımızın devletimizin başı olarak Yüce Meclis'in açıldığı gün saygıdeğer siyasi parti liderleriyle bir araya gelmesi, siyaset ve devlet hayatımız için kıymetli bir birlikteliktir. Milli iradenin tecelli ettiği mekan olan Yüce Meclis milletimizin yüksek iradesini temsil etmektedir. Milletimizin doğrudan oylarıyla seçilmiş ve dünya siyasi tarihindeki en yüksek meşruiyet oranlarından biriyle görev yapan Cumhurbaşkanımızın, Yüce Meclis'teki birlikteliğe liderlik etmesi ve saygıdeğer siyasi parti liderlerinin buna iştirak etmesi, devlet hayatımızın derinliklerinden süzülen müstesna bir demokratik bilinci ortaya koymuştur. Farklı görüşlere rağmen siyasi partilerin Meclis'in açılış gününde diyalog içinde olması, dış dünyadaki kaoslara da verilmiş net ve milli bir cevaptır.

Ömer Çelik: Meclis'i protesto eden her odak, kendi siyasi varlığını inkar etmiş olur

'CHP MECLİS'İ PROTESTO ETMEK GİBİ BİR YANLIŞIN İÇİNE DÜŞTÜ'

Bu birlikteliğe dönük olumsuz yaklaşımların Meclis'i protesto etmek gibi tarihi bir yanlış içine düşen yönetiminden ve sivil siyaseti yıpratmak isteyen bazı çevrelerden geldiğini görüyoruz. Bunlar "demokrasinin varlığına" ve ‘siyasetin mantığına' aykırı yaklaşımlardır. Yüce Meclis'i protesto eden her odak, kendi siyasi varlığını inkar etmiş olur. Siyaset yapma iddiasındaki her yapının ‘evi' Meclis'tir. Meclis'i işlevsiz kılmaya çalışanlar her zaman vesayet odakları olmuştur. Bu zihniyetin herhangi bir siyasi partiye nüfuz etmesi vahimdir. Meclis milletin mekanıdır, demokratik siyaset milletin emanetidir. Bu değerlere katkı veren herkesin yaklaşımı saygıdeğerdir. Aksine davranışlar ise milletin emanetine zarar vermektir" ifadelerine yer verdi.

https://x.com/omerrcelik/status/1974070808088555855

#Türkiye
#chp
#tbmm
#ak parti
#demokrasi
#Siyasi Tartışmalar
#Politika
