Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Meclis'teki buluşmanın detaylarını anlattı

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni yasama yılına başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gazetecilerin sorularını yanıtladığı ve siyasilerle bir araya geldiği TBMM resepsiyonu, özellikle yıllar önce yollarını ayırıp yeni partiler kuran isimlerin, uzun bir aradan sonra Erdoğan'a bu kadar yakın pozisyonlarda bulunmasıyla dikkatleri üzerine çekti.

SAMİMİ DAKİKALAR DİKKAT ÇEKTİ

Resepsiyona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılırken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Oruç, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve milletvekilleri ile sohbet etti.

Sohbetin karelerinin ardından EKOL TV'ye konuk olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, dikkati çeken açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldiği kareyi değerlendiren Ahmet Davutoğlu, hadisle örnek verdi ve şöyle dedi:

"TEBESSÜM BENİM KARAKTERİMDİR"

"Bu resimde yanlış olan bir şey de görmüyorum. Bazılarının şöyle bir ifadesi var, 'Efendim çok mutlusunuz.'

Tebessüm benim karakterimdir. Hz. Peygamber'in (sav) sünneti yani ben onu sadece bir rivayet olarak anlatmam.

Benim kahkaha ettiğimi çok az belki de kimse görmemiştir ev dışında. Kahkaha doğru değil, büyük kahkahalar özellikle Gazze'de olanlar varken."