 Merve Yaz

Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Meclis'teki buluşmanın detaylarını anlattı

TBMM'nin yeni yasama yılı programında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Ahmet Davutoğlu o anları anlattı. Sorulara bir peygamber efendimizin bir hadisiyle cevap veren Davutoğlu, "Hz. Peygamber (sav), 'tebessüm sadakadır' der. Ben bulunduğum yerde tebessüm ederim, davet edildiğim bir yerde surat asmanın alemi nedir?" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
03.10.2025
03.10.2025
Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni yasama yılına başladı. Cumhurbaşkanı 'ın gazetecilerin sorularını yanıtladığı ve siyasilerle bir araya geldiği resepsiyonu, özellikle yıllar önce yollarını ayırıp yeni partiler kuran isimlerin, uzun bir aradan sonra Erdoğan'a bu kadar yakın pozisyonlarda bulunmasıyla dikkatleri üzerine çekti.

Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Meclis'teki buluşmanın detaylarını anlattı

SAMİMİ DAKİKALAR DİKKAT ÇEKTİ

Resepsiyona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılırken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Oruç, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Genel Başkanı , Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve milletvekilleri ile sohbet etti.

Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Meclis'teki buluşmanın detaylarını anlattı

Sohbetin karelerinin ardından EKOL TV'ye konuk olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, dikkati çeken açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldiği kareyi değerlendiren Ahmet Davutoğlu, hadisle örnek verdi ve şöyle dedi:

Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Meclis'teki buluşmanın detaylarını anlattı

"TEBESSÜM BENİM KARAKTERİMDİR"

"Bu resimde yanlış olan bir şey de görmüyorum. Bazılarının şöyle bir ifadesi var, 'Efendim çok mutlusunuz.'

Tebessüm benim karakterimdir. Hz. Peygamber'in (sav) sünneti yani ben onu sadece bir rivayet olarak anlatmam.

Benim kahkaha ettiğimi çok az belki de kimse görmemiştir ev dışında. Kahkaha doğru değil, büyük kahkahalar özellikle Gazze'de olanlar varken."

