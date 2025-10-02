Cem Küçük'ten geceye damga vuran fotoğrafın şifreleri: Ahmet Davutoğlu...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), yaklaşık 2,5 aylık bir aranın ardından yeni yasama dönemi açılışı dolayısıyla verilen resepsiyondan paylaşılan fotoğraflar gündem oldu. Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakın olduğu anlar objektiflere yansıdı. Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, geceye damga vuran bu fotoğraf karesini Tgrthaber.com'a değerlendirdi.

‘ERDOĞAN MEŞRUİYET HALKTAN ALINIR DEDİ’

Küçük’ün değerlendirmelerinden öne çıkan açıklamalar şöyle:

"Şimdi ben şöyle değerlendiriyorum bu fotoğrafı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkemizin seçilmiş Cumhurbaşkanı, tam da Amerika'da bu meşruiyet tartışmaları varken Erdoğan da meşruiyet halktan alınır dedi.

Biz de öyle söylüyoruz. Tek meşruiyet kaynağı var, o da halk. Meşruiyetin alındığı yerde halk ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir Dün de Meclis’in açılışında Cumhuriyet Halk Partisi dışında bütün muhalefet liderleri hemen hemen oradaydı.

‘DAVUTOĞLU VE BABACAN DÖNER DEMEK İÇİN ERKEN’

Daha önce AK Parti'de siyaset yapmış Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan da oradaydı. Tabii partiye dönerler mi, bunları söylemek için erken ama orada bütün partilerin, CHP haricinde bir arada olması önemli. Ben o bakımdan fotoğrafı önemli görüyorum, ama CHP'nin milletin evini protesto etmesini son derece yanlış görüyorum. Keşke orada olsalardı tartışmalar sonra yine devam ederdi.

Yalnız orada tabi Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan, bunlar hiç Erdoğan'la yan yana gelmiyorlardı. Meclis’in açılışında yan yana gelmeleri önemli ama bu tabi genellikle her konuda anlaştıkları anlamına gelmiyor. Öte yandan Dem Partililer oradaydı. Saadet Partisi yine orada. Yeniden Refah Partisi, Fatih Erbakan da oradaydı. MHP oradaydı. Bu da iyi bir görüntü verdi.

‘ÖZELLİKLE AHMET DAVUTOĞLU’NA ELEŞTİRİ GELEBİLİR’

Tabii bu verilen fotoğraflar yarın bir gün eleştirilerle başka bir yöne de gidebilir. Burada şimdi şöyle değerlendirmeler de var. Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu, özellikle Davutoğlu için artık genel başkan gibi değil de eski bir danışman gibi duruyor türlü yorumlar da var. Vücut dili açısından. Ben ona katılmıyorum, orada bir parti lideri olarak bulunması önemli. Erdoğan’ın devlet başkanı olarak, cumhurbaşkanımız olarak orada bulunması, diğer parti liderlerinin de orada bulunmasını önemli.

Ama tabii CHP'nin protestosu işi, o da önemli. Daha önce hazır bulunuyorlardı, ayağa kalkmıyorlardı ama şimdi hiç katılmadılar. Bunu da son derece yanlış olarak değerlendirmek lazım. Yani herkes eleştirilerini yine söyler ama devlet başkanı olarak, cumhurbaşkanı oraya gelmişse orada bulunmalarını da önemli olarak değerlendiriyorum."