Instagram CEO'su, kullanıcıları dinleyip dinlemedikleri konusuna açıklık getirdi

Sosyal medya kullanıcılarının en çok dile getirdiği endişelerden biri, hedefli reklamların şaşırtıcı derecede isabetli olması. Örneğin arkadaşınızla birlikte "bebek bezleri" hakkında konuştuktan 5 dakika sonra Instagram'ı açar açmaz karşınıza bebek bezi reklamı çıktığını fark etmiş olabilirsiniz.

Pek çok kişi uygulamaların, gizlice konuşmalarını dinlediği düşüncesiyle bu durumu açıklıyor. Ancak Instagram CEO'su Adam Mosseri, bu iddiaya doğrudan cevap vermek üzere çarşamba günü bir "mit yıkma videosu" yayınladı.

INTAGRAM KULLANICILARINI DİNLİYOR MU?

Adam Mosseri, Instagram'ın kullanıcıların özel konuşmalarını dinlemesinin "iğrenç bir gizlilik ihlali" anlamına geleceğini ifade etti. Böyle bir şey yaşansa, kullanıcıların kolayca fark edebileceğini de vurguladı. Çünkü telefonun bataryası belirgin şekilde daha hızlı tükenecek, ayrıca mikrofon kullanımına dair bildirim cihaz ekranında görünecekti.

Ayrıca konuşmaları gizlice dinlemek, yalnızca etik değil hukuki açıdan da yasak. ABD'deki Federal Dinleme Yasası ve birçok eyaletin düzenlemeleri bu tür uygulamalara açıkça engel koyuyor.

Peki neden kullanıcılar, reklamların özel konuşmalardan kopyalanmış gibi göründüğünü düşünüyor? Mosseri'ye göre bunun birkaç nedeni var. İlk ihtimal "tamamen tesadüf."

Öte yandan CNET'e göre asıl mesele çok daha sistematik. Instagram ve benzeri platformların, kullanıcı davranışlarını sürekli gözlemlediğini unutmamak gerekiyor. Uygulamada hangi içeriklere tıklandığı, hangi profillerle etkileşime girildiği ve geçirilen her an sistem tarafından kayda alınıyor.

Dahası Meta çatısı altındaki Facebook ve Threads hesaplarından toplanan veriler de Instagram'a entegre ediliyor. Dolayısıyla platform, kişisel ilgi alanlarını ve alışkanlıkları oldukça net biçimde analiz edebiliyor. Sonuç olarak hedefli reklamların korkutucu derecede doğru görünmesi herhangi bir dinleme teknolojisine bağlı değil. Asıl neden: kullanıcıların dijital ortamlarda bıraktığı izler.