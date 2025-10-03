Menü Kapat
22°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Kimsenin yapmadığı işi kurdu! Bölgede ilk kez yetiştiriyor: Amacı Yeni Zelanda cinsinden et üretmek

Van'da yaşayan genç Basri Temel, internetten gördüğü tavşan eti üretim tesisinden esinlenerek çiftlik kurdu. Yeni Zelanda cinsi hayvanları getiren Temel et üretmeyi hedefliyor. Temel, kurduğu çiftlikle ilgili bilgiler verdi.

Van'ın Tuşba ilçesinde yaşayan Basri Temel, internetten araştırarak bir kurdu. Tüm gençlere örneği sergileyen 22 yaşındaki Temel, tavşan eti üretim tesisinden esinlendi. Adana'dan getirdiği 40 dişi ve 10 erkek Yeni Zelanda ırkı etlik tavşanla üretime başlayan genç girişimci, 6 ayda 500 tavşana ulaştı.

TAVŞAN ETİ YETİŞTİRMEK İSTİYOR

Çiftlikte oluşturulan bölümlerde yetiştirilen ve sayıları hızla artan tavşanlar için sürekli yeni kafesler ve barınma ortamı hazırlayan Temel, bakım ve beslemesini yaptığı hayvanlardan elde edeceği etle ekonomiye katkı sağlamayı hedefliyor. Tavşan eti üretimi için ilgili kurum ve kuruluşlara müracaatta bulunan Temel, başvurularının kabul edilmesiyle istihdam oluşturarak et üretimine başlayacak.

Kimsenin yapmadığı işi kurdu! Bölgede ilk kez yetiştiriyor: Amacı Yeni Zelanda cinsinden et üretmek

İpekyolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veterinerleri, çiftliği ziyaret ederek hayvanların sağlık durumunu kontrol etti, yapılması gerekenler konusunda uyarılarda bulundu.

"HEDEFİM BU İŞİ BÜYÜTMEK"

Temel, AA muhabirine, 6 ay önce 1500 metrekarelik alanda kendi imkanlarıyla tavşan üretim çiftliği kurduğunu söyledi.

Çiftliğin 3 bin tavşanın barınabileceği kapasitede olduğunu belirten Temel, "Şu an 100 anaç ve 400 yavru tavşan var. Bunları şimdilik satmayı düşünmüyorum. Üretim aşamasında olduğumuz bu hayvanları ilerleyen süreçte yurt dışına kesilmiş ve uygun koşullarda paketleme yaparak satmayı planlıyorum." dedi.

Kimsenin yapmadığı işi kurdu! Bölgede ilk kez yetiştiriyor: Amacı Yeni Zelanda cinsinden et üretmek

HER YIL 5 DOĞUM YAPABİLİR

Üretimini yaptığı tavşanların et verimi bakımından en iyi ırk olduğunu dile getiren Temel, şunları ifade etti:

"İnternetten Yeni Zelanda cinsi tavşanlarla ilgili yaptığım araştırmalarda yem maliyetinin düşük olduğunu ve çok çabuk kilo aldığını gördüm. Güzel bakılması durumunda yılda 5 defa doğum alınabilir. Her doğumda 5 yavru alabildiğimiz bir ırk. Soğuğu seven bir hayvan. Bölgemizin iklimi buna çok uygun. Hedefim bu işi büyütmek. Bu işi yapmamdaki en büyük etken, kimsenin yapmaması. Kendi işimi kurup, kendi ayaklarımın üstünde durmak istedim. Türkiye'de yeni bir iş olduğu için aslında bir destekleme bulunmuyor ama ben genç bir girişimci olarak en azından yem desteği bekliyorum."

Kimsenin yapmadığı işi kurdu! Bölgede ilk kez yetiştiriyor: Amacı Yeni Zelanda cinsinden et üretmek

"BÖLGEDE İLK OLACAĞI İÇİN ÖNEMLİ BİR YATIRIM"

İpekyolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner Büşra Sezer, "Çiftliği ziyaret edip, hayvanların sağlık kontrollerini gönüllü olarak gerçekleştirdik. Tavşanların sağlık durumu hakkında bilgi verdik. Yapması gerekenler noktasında uyarılarda bulunduk. Hayvanların sağlık durumunu iyi gördük. Mevzuat ve alması gereken izinler noktasında hatırlatmalarda bulunduk. Yakın zamanda süreci tamamlayacak. Bundan sonraki süreçte destek olacağımızı ilettik. Bölgede ilk olacağı için önemli bir yatırım olarak görüyoruz." diye konuştu.

Ahilik coşkusu tüm yurdu sardı: Genç girişimciler ve yarım asırlık ustalar onurlandırıldı
