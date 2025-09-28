Ahilik coşkusu tüm yurdu sardı: Genç girişimciler ve yarım asırlık ustalar onurlandırıldı

Yurt genelinde ahilik coşkusu yaşandı. 81 ilde anlamlı etkinlikler düzenlendi. Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanvekili Ali Bektaş ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın daveti üzerine Kırşehir'e giden Salim Öztürk, Cacabey Meydanı'nda düzenlenen 38. Ahilik Haftası kutlamalarına katıldı.

BERATINI BAKANIN ELİNDEN ALDI

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Türkiye Yüzyılı'nın Emektarları Programı" çerçevesinde plaketle ödüllendirilen Öztürk, bu kez de Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın elinden Ahilik Esnaf Beratı aldı. Süpürge ustası Öztürk, aldığı beratın kendisi için büyük bir gurur olduğunu ifade ederek, mesleğini yaşatmaya devam edeceğini söyledi.

CANPOLAT: AHİLİK GELENEĞİNE UYGUN ÇALIŞIYORUZ

İstanbul'da Avcılar Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (AVESDER) tarafından 20 şubeye ulaşan Çenberlitaş Börekçisi sahibi Sedat Canpolat "Yılın Ahi Genç Girişimcisi" seçildi. Ödül için teşekkürlerini sunan Sedat Canpolat, yaptığı açıklamada, "İstanbul halkına her zaman en iyi hizmeti, Ahilik geleneğine uygun dürüstlük ve kalite anlayışıyla sunmaya çalıştıklarını" ifade etti.

AHİLİK GELENEĞİNE VEFA

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Ülkü Ocakları Başkanlığı, asırlardır Anadolu’da esnaf dayanışmasının temeli olan ahilik kültürünü yaşatmak için anlamlı bir etkinliğe imza attı. Salihli’de sabahın erken saatlerinde bir araya gelen ocak gençleri, Ahilik ruhuna uygun olarak esnafa "siftah parası" dağıttı.

Salihli Ülkü Ocakları Başkanı Alper Altınkaya öncülüğünde ocak mensubu gençler sabahın ilk ışıklarında başlatılan çalışmayla, dükkanını açan esnaf sürprizle karşılaştı. Kapı altından bırakılmış üzerinde "Siftah bizden, bereket Allah’tan" yazılı notları gören esnaf ilk etapta şaşkınlık yaşadı. Bırakılan zarfları açan esnaf zarf içinde siftah parası ve ahilik duası buldu.