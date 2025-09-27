Menü Kapat
Kültür - Sanat


 | Yusuf Özgür Bülbül

Karaelmas Ekspresi hayran bıraktı: Turistlerden tam not!

Turistik Karaelmas Ekspresi'nin ikinci yolculuğu, katılımcılardan tam not aldı. Trenle Zonguldak'a gelen ziyaretçiler; Fener Mahallesi, Gökgöl Mağarası, Maden Müzesi ve sahil yürüyüşleriyle bölgenin doğal güzelliklerini, tarihi miras ve samimi atmosferini keşfederek unutulmaz bir gün yaşadı...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.09.2025
saat ikonu 19:20
|
GÜNCELLEME:
27.09.2025
saat ikonu 19:24

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Valiliği ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) iş birliğiyle düzenlenen Turistik Karaelmas Ekspresi'nin ikinci seferi, katılımcılardan tam not aldı. Zonguldak'a trenle gelen ziyaretçiler, bölgenin doğal ve kültürel zenginliklerini yerinde görerek unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Turistik Karaelmas Ekspresi ile Zonguldak'a gelen ziyaretçiler, bölgenin doğal zenginlikleri, tarihi mirası ve samimi atmosferiyle unutulmaz bir gün yaşadı. Fener Mahallesi'nden Gökgöl Mağarası'na, Maden Müzesi'nden sahil yürüyüşlerine kadar uzanan rota, katılımcılardan tam not aldı.

Karaelmas Ekspresi hayran bıraktı: Turistlerden tam not!

Katılımcılardan Sema Erbektaş, "Her şeyine hayran kaldım. İnsanlarına, esnafına, doğanın güzelliğine. Bazı yerler bozulsa da süper yani. Güzel bir yer, çok beğendim" diyerek bölgeye duyduğu hayranlığı dile getirdi. Nezaket Koç ise tur deneyimini şu sözlerle aktardı: "Muhteşem bir yer çok beğendim. Yasemin hanım da her şeyi farklı yapan bir tur sahibi, bizler yapmaya çok memnun kalıyoruz. Bugün maden ocağını gezdik. Oradaki simülasyon çok değişik bir duyguydu. Fener de çok güzel. Burada çok güzel, doğa çok güzel. Denizin havasını solumak zaten, ben deniz hayranını çok seviyorum. İnsanlar bu bölgeye bence gelmeliler. Böyle bu kadar güzel geçeceğimi tahmin edememiştim. Beklediğimin üstünde yani çok farklı ve çok güzel."

Zonguldak'a ilk kez gelen Selma Tümer ise "Zonguldak'a ilk defa geldim. Çok beğendim. Yeşiliyle, deniziyle, madeniyle, madencileriyle çok beğendim. Tur rehberimiz Yasemin Hanım bir bayan olarak kendisinin kalamayacağı yerleri bize bırakmadı. Burada beş yıldızdan aşağı değildi. Severek geldik. Zonguldak'ı da çok beğendim. Gelmek isteyenlere önerir miyim? Tabii ki öneririm. Kalması, görmesi gereken yerler neresi denirse Gökgöl Mağaralarımız, denizimiz, madenciliği çok beğendik" şeklinde konuştu.

Karaelmas Ekspresi hayran bıraktı: Turistlerden tam not!

Esenyel Seyahat Acentesi Sahibi Yasemin Kocaman, turun başarısını şu sözlerle anlattı: "Öncelikle çok güzel bir destinasyondu. İlk rota bize biraz ters gelmişti. Hatta Nadir Bakanıma dedim ki ben bu tura kimseyi getirmem. Ama geçen 13 Haziran'da trenle geldiğimde çok keyif aldım. 40 kişiyle gelmiştim. Kahvaltımızı yaptık. Filyos'u gezdik, Gökgöl Mağarası'nı gezdirdim misafirlerimize ve otelin keyfini çıkarttık. Maden Müzesi'ni gezdirdim. Fener Mahallesi'ndeyiz şu anda. Misafirlerime Zonguldak'ın en güzel yerlerini tanıtmaya çalışıyorum. Ve akşam 12'de de trenle dönüşümüz olacak. Gerçekten çok güzel bir destinasyon burada. Sayın Valimize, Kültür Müdürümüze, BAKKA'da hizmeti geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu destinasyon devam etsin. Biz de sizlere misafir getirelim."

