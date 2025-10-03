Menü Kapat
22°
Kadınların erkeklerden daha uzun yaşamasının sebebi belli oldu! Sandığınız gibi değil

Kadınların erkeklere göre neden daha uzun yaşadığına dair süregelen tartışmaya Alman bilim insanlarından net bir açıklama geldi. Araştırmacılara göre sorun, yaşam tarzı alışkanlıklarından kaynaklı değil.

Araştırmalara göre ortalama küresel yaşam beklentisi için yaklaşık 73 yıl, içinse 68 yıl civarında. ABD'de ise Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), kadınların ortalama 81,1 yıl, erkeklerin ise 75,8 yıl yaşadığını tahmin ediyor; bu da yaklaşık altı yıllık bir fark demek.

Kadınların neden daha uzun yaşadığı, tarih boyunca toplumları şaşırtmış bir soruydu. Genel kanı, erkeklerin kendilerini daha çok tehlikeye atması, sigara, alkol kullanması ve sağlıksız beslenmesi nedeniyle daha kısa yaşadığı yönündeydi. Ancak hipotez, hayvanlar aleminde de aynı eşitsizlik görüldüğü için yeterli açıklama sunmuyor.

Örneğin dişi memeliler (şempanzeler, babunlar, goriller ve orangutanlar gibi) de genellikle erkeklerden daha uzun yaşıyor. Ve maymunların sigara içtiği pek görülmüş bir şey değil.

Kadınların erkeklerden daha uzun yaşamasının sebebi belli oldu! Sandığınız gibi değil

PEKİ KADINLAR NEDEN ERKEKLERDEN DAHA UZUN YAŞIYOR?

İnsanların kötü alışkanlıkları sağlığımızı tehlikeye atsa da, Almanya'daki bilim insanları kadınların neden yaşam ömrü açısından avantaja sahip olduklarını nihayet keşfettiklerini iddia etti.

Çalışmalarını Science Advances dergisinde yayımlayan ekip, bunun 'heterogametik cinsiyet teorisi' ile ilgili olduğunu söylüyor.

Kadınların erkeklerden daha uzun yaşamasının sebebi belli oldu! Sandığınız gibi değil

Kromozomları X ve Y olan erkekler, her türden bir kromozoma sahip oldukları için "heterogametik cinsiyet" olarak bilinir. Kadınlar ise iki adet X kromozomuna sahip. Teoriye göre bu, zararlı mutasyonlardan koruduğu için bir avantaja sahip oldukları anlamına gelir. Ekstra X kromozomu bir tür yedek görevi görüyor.

Erkeklerin ise, XY kromozomları nedeniyle potansiyel olarak hastalıklara ve zararlı genetik mutasyonlara daha duyarlı oldukları ve sonuçta ortalama olarak daha erken öldükleri vurgulanıyor.

