Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Kısırlık sorunu, yeni yöntem sonrası tarihe karışabilir: Bilim insanları bir ilki başardı

Bilim insanları, insan cilt hücrelerini laboratuvar ortamında döllenebilir yumurtalara dönüştürerek kısırlık tedavilerinde çığır açan bir başarıya imza attı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
01.10.2025
saat ikonu 12:33
|
GÜNCELLEME:
01.10.2025
saat ikonu 12:33

Bilim insanları, insan cilt hücrelerini laboratuvar ortamında yumurtaya dönüştürdüklerini ve bu yumurtaları sperm ile döllediklerini duyurdu. Alanında bir ilk olan gelişme, ileride kısırlık sorunu yaşayan bireylerin kendi çocuklarına sahip olmalarını sağlayacak bir umut ışığı olarak görülüyor.

France24 sitesinin haberine göre araştırmacılar, in vitro gametogenez (IVG) adı verilen teknolojinin ebeveynler için erişilebilir hale gelmesine hâlâ yıllar olduğunu belirtiyor. Ancak dünya genelinde altı kişiden birini etkilediği bilinen kısırlık sorununu da çözeceği üzerinde duruluyor.

Çalışmanın ortak yazarlarından, Oregon Sağlık ve Üniversitesi araştırmacısı Paula Amato, IVG başarılı olursa, ileri yaştaki kadınların veya başka nedenlerle yumurtaları olmayan kadınların olarak üremesine olanak tanıyacağını dile getirdi.

Geçtiğimiz temmuz ayında Japon araştırmacılar, benzer bir çalışmayı fareler üzerinde denemiş başarılı olmuşlardı. Nature Communications dergisinde yayımlanan yeni çalışma ise fare yerine insan DNA'sı kullanılmasıyla önemli bir atılım olarak öne çıkıyor.

Kısırlık sorunu, yeni yöntem sonrası tarihe karışabilir: Bilim insanları bir ilki başardı

DOLLY'NİN KLONLAMA TEKNİĞİ KULLANILDI

Uzmanlar, hücrelerini oluşturmak için önce normal deri hücrelerinden çekirdeği çıkardılar ve çekirdeği çıkarılmış bir donör yumurtasına aktardılar.

"Somatik hücre transferi" adı verilen işlem, 1996 yılında Dolly adlı koyunun klonlanmasında da kullanılan yöntemdi. Ancak ortada aşılması gereken bir sorun vardı: cilt hücreleri 46 kromozoma sahipken yumurtalarda 23 kromozom mevcut. Bilim insanları, hücrelerin normal bölünme şeklini taklit eden ve "mitomeiyoz" adını verdikleri bir süreçle fazla kromozomları kaldırmayı başardı.

Kısırlık sorunu, yeni yöntem sonrası tarihe karışabilir: Bilim insanları bir ilki başardı

YUMURTALARIN YAKLAŞIK YÜZDE 9'U GELİŞEBİLDİ

Ekip "oosit" adı verilen 82 adet gelişmekte olan yumurta oluşturdu ve bunları tüp bebek (IVF) yöntemi ile spermle döllediler. Altı günün sonunda embriyoların yüzde 9'dan daha azının, standart bir IVF prosedürü için rahme transfer edilebilecek aşamaya geldiği bildirildi. Ancak embriyolarda çeşitli anormallikler gözlemlendikten sonra deneyin sonlandırıldığı aktarıldı.

Paula Amato, teknolojinin yaygın olarak kullanılabilir hale gelmesinin en az 10 yıl süreceğini tahmin ediyor. Araştırmacıya göre projenin önündeki en büyük engel: doğru sayı ve tamamlayıcı kromozomlara sahip, genetik olarak normal yumurtalar elde etmek.

Kısırlık sorunu, yeni yöntem sonrası tarihe karışabilir: Bilim insanları bir ilki başardı

Birleşik Krallık Southampton Üniversitesi'nden araştırmacı Ying Cheong, "heyecan verici" olarak nitelendirdiği gelişmeyi memnuniyet ile karşıladığını belirtti.

Cheong, "Bilim insanları ilk kez, normal vücut hücrelerinden alınan DNA'nın bir yumurtaya yerleştirilip aktive edilerek kromozomlarının yarıya indirilebileceğini ve böylece normalde yumurta ve sperm oluşturulmasında izlenen özel adımların taklit edilebileceğini gösterdi" değerlendirmesinde bulundu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Çinli bilim insanlarından üç dakikada kırık onaran "kemik yapıştırıcısı"
2 yıldır Covid olan bir hastanın vücuduna şoke eden bulguya rastlandı! Bilim insanları bile şaşırdı
ETİKETLER
#genetik
#bilim
#yumurta
#Hücre-12 Operasyonu
#Kısırlık
#Ivf
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.