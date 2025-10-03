Menü Kapat
Sağlık
 Ömer Faruk Dogan

Buzdolabı olan çoğu kişi farkında bile değil! Arka taraftaki küçük delik sağlığınız için çok önemli

Evlerde en çok kullanılan beyaz eşyalardan biri olan buzdolaplarında gözden kaçan küçücük bir açıklık, yiyeceklerin güvenliği ve hijyen için kritik rol üstleniyor. İşte çoğu kişinin fark etmediği o küçük deliğin sırrı!

Murat Makas
03.10.2025
03.10.2025
Evlerde en çok kullanılan beyaz eşyalardan biri olan buzdolapları, görünürde basit bir tasarıma sahip gibi dursa da aslında oldukça ince düşünülmüş ayrıntılar içeriyor. Arkada yer alan ve çoğu kişinin hiç fark etmediği küçücük bir delik, cihazın performansında ve hijyeninde kritik rol oynayan bir ayrıntı.

Leravi'de yer alan bilgilere göre söz konusu delik sıradan bir tasarım unsuru değil. Yoğuşmayı kontrol ederek suyun içeride birikmesini engelliyor ve yiyeceklerin güvenliğini sağlıyor. Dikkate alınmadığında ise taşan sular, kötü kokular ve küf oluşumu gibi ciddi sorunlara yol açabiliyor.

Buzdolabı olan çoğu kişi farkında bile değil! Arka taraftaki küçük delik sağlığınız için çok önemli

KÜÇÜK DELİĞİN İŞLEVİ NE?

Arkadaki küçük deliğin temel görevi, yoğuşma sırasında oluşan suyun tahliye edilmesi. her çalıştığında içeride nem oluşuyor. Ortaya çıkan su, açıklıktan geçerek cihazın arka kısmındaki hazneye yönlendiriliyor. Bu hazne genellikle kompresörün hemen yanında bulunuyor. Kompresörden yayılan ısıyla biriken su buharlaşıyor ve buzdolabı kuru kalıyor.

Eğer drenaj çalışmazsa, rafların altında su birikebiliyor, yiyecekler ıslanıyor ve zamanla küf ya da mantar oluşabiliyor. Sağlık açısından risk oluşturmasının yanı sıra, kötü kokular da ortaya çıkıyor. Bu nedenle drenajın sorunsuz işlemesi son derece önemli.

Buzdolabı olan çoğu kişi farkında bile değil! Arka taraftaki küçük delik sağlığınız için çok önemli

Deliğin işlevi genellikle ancak bir sorun yaşandığında fark ediliyor. Bir kullanıcı başından geçen olayı şöyle anlattı:

"Kimi kullanıcılar gibi ben de yaz aylarında bu gerçekle yüzleştim. İçeriye biraz sıcak yemek koyduktan sonra, ertesi gün rafların altında biriken suyu gördüm. İlk başta kapları suçladım. Fakat detaylı incelemenin ardından drenajın tıkalı olduğunu keşfettim. Temizledikten sonra tamamen ortadan kalktı ve iç bölüm yeniden kuru kaldı."

Buzdolabı olan çoğu kişi farkında bile değil! Arka taraftaki küçük delik sağlığınız için çok önemli

TIKANIKLIĞIN BELİRTİLERİ

Özelliğin görevini yapmadığını anlamanın bazı belirgin işaretleri var. En net belirti, alt kısımda biriken fazla su. Eğer kötü koku hissediliyorsa veya arka kısımda yapışkan bir tabaka oluşmuşsa yine drenaj sorunu söz konusu olabilir.

Yoğuşma birikiminin her zaman drenajla ilgili olmayabileceğini de hatırlatmak gerek. Eskiyen kapak contaları, kapının uzun süre açık bırakılması ya da sıcak yiyeceklerin doğrudan içeri yerleştirilmesi de benzer sonuçlar doğurabiliyor. Bu nedenle düzenli kontrol büyük önem taşıyor.

