22°
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Eve giren ekipler neye uğradığı şaşırdı! Olay yargıya taşındı: Çocukların sağlık durumu incelenecek

Bursa'da 5 katlı bir apartmanın en üst katına mahkeme kararıyla giren ekipler, büyük bir şok yaşadı. Evden tam 2 kamyon çöp çıkarıldı. Evde bulunan 2 çocuğun sağlık durumlarının incelenmesi için ilgili sosyal hizmet birimlerine bilgi verildiği öğrenildi.

'nın ilçesine bulunan 5 katlı apartmanda yaşayan vatandaşlar, binanın en üst katından yayılan ağır koku nedeniyle ekiplere başvuruda bulundu.

Eve giren ekipler neye uğradığı şaşırdı! Olay yargıya taşındı: Çocukların sağlık durumu incelenecek

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese gelen Nilüfer Belediyesi zabıta ve temizlik ekipleri, dairede inceleme yaptı. İnceleme sonucu evde, 2 çocuk annesi bir kadının yaşadığı dairenin eve dönüştüğü belirlendi.

Eve giren ekipler neye uğradığı şaşırdı! Olay yargıya taşındı: Çocukların sağlık durumu incelenecek

BÖCEKLER EVİ İSTİFA ETMİŞ

İçerideki ağır koku, yemek artıkları, yığınla çöp ve böcek istilası nedeniyle ekipler durumu yargıya taşıdı.

Eve giren ekipler neye uğradığı şaşırdı! Olay yargıya taşındı: Çocukların sağlık durumu incelenecek

MAHKEME KARARIYLA DAİREYE GİRİLDİ

Mahkeme kararıyla daireye giren ekipler, gördükleri manzara karşısında adeta şoke oldu. Evin içi çöp yığınlarıyla doluydu.

Eve giren ekipler neye uğradığı şaşırdı! Olay yargıya taşındı: Çocukların sağlık durumu incelenecek

2 KAMYON ÇÖP ÇIKTI

Temizlik ekipleri, sağlıksız şartlarda yaşayan ailenin evinden yaklaşık 2 kamyon dolusu atık çıkardı. Çalışmaların ardından evde kapsamlı bir ilaçlama ve dezenfekte işlemi de gerçekleştirildi. Öte yandan, çocukların sağlık durumlarının incelenmesi için ilgili sosyal hizmet birimlerine bilgi verildi.

