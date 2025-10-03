Eve giren ekipler neye uğradığı şaşırdı! Olay yargıya taşındı: Çocukların sağlık durumu incelenecek

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bulunan 5 katlı apartmanda yaşayan vatandaşlar, binanın en üst katından yayılan ağır koku nedeniyle ekiplere başvuruda bulundu.

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese gelen Nilüfer Belediyesi zabıta ve temizlik ekipleri, dairede inceleme yaptı. İnceleme sonucu evde, 2 çocuk annesi bir kadının yaşadığı dairenin çöp eve dönüştüğü belirlendi.

BÖCEKLER EVİ İSTİFA ETMİŞ

İçerideki ağır koku, yemek artıkları, yığınla çöp ve böcek istilası nedeniyle ekipler durumu yargıya taşıdı.

MAHKEME KARARIYLA DAİREYE GİRİLDİ

Mahkeme kararıyla daireye giren ekipler, gördükleri manzara karşısında adeta şoke oldu. Evin içi çöp yığınlarıyla doluydu.

2 KAMYON ÇÖP ÇIKTI

Temizlik ekipleri, sağlıksız şartlarda yaşayan ailenin evinden yaklaşık 2 kamyon dolusu atık çıkardı. Çalışmaların ardından evde kapsamlı bir ilaçlama ve dezenfekte işlemi de gerçekleştirildi. Öte yandan, çocukların sağlık durumlarının incelenmesi için ilgili sosyal hizmet birimlerine bilgi verildi.