Motosikletli zincirleme kazaya neden oldu! Mikserin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

İstanbul Başakşehir'de geçtiğimiz gün saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir motosiklet sürücüsü, sağ şeritte seyreden kamyonu emniyet şeridinden sollamaya çalıştı.

ORTA ŞERİDE SAVRULDU

Kamyon sürücüsü ise sollama yapan motosikleti fark etmeyerek ona çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü orta şeride savruldu.

ZİNCİRLEME KAZA PEŞİNE GELDİ

Motosikletlinin yola düşmesiyle birlikte trafik bir anda durdu. Arkadan gelen mikser ise önündeki araçlara çarptı.

ÖLÜMDEN SANTİMLERLE KURTULDU

Zincirleme kazada yol bir süre trafiğe kapandı. Yaşanan kaza anı ve trafikteki panik başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; yere savrulan motosiklet sürücüsünün saniyelerle ölümden döndüğü anlar yer aldı.