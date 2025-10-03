Menü Kapat
TGRT Haber
22°
Yaşam
Motosikletli zincirleme kazaya neden oldu! Mikserin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

İstanbul Başakşehir'de bir kamyonu sollamaya çalışan motosikletli, zincirleme kazaya neden oldu. Yola savrulan motosiklet sürücüsü, mikserin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Yürekleri ağza getiren kaza anı başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Başakşehir'de geçtiğimiz gün saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir motosiklet sürücüsü, sağ şeritte seyreden kamyonu emniyet şeridinden sollamaya çalıştı.

Motosikletli zincirleme kazaya neden oldu! Mikserin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

ORTA ŞERİDE SAVRULDU

Kamyon sürücüsü ise sollama yapan motosikleti fark etmeyerek ona çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü orta şeride savruldu.

Motosikletli zincirleme kazaya neden oldu! Mikserin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

ZİNCİRLEME KAZA PEŞİNE GELDİ

Motosikletlinin yola düşmesiyle birlikte bir anda durdu. Arkadan gelen mikser ise önündeki araçlara çarptı.

Motosikletli zincirleme kazaya neden oldu! Mikserin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

ÖLÜMDEN SANTİMLERLE KURTULDU

Zincirleme kazada yol bir süre trafiğe kapandı. Yaşanan kaza anı ve trafikteki panik başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; yere savrulan motosiklet sürücüsünün saniyelerle ölümden döndüğü anlar yer aldı.

Motosikletli zincirleme kazaya neden oldu! Mikserin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu
