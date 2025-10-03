Motosikletli zincirleme kazaya neden oldu! Mikserin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul Başakşehir'de geçtiğimiz gün saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir motosiklet sürücüsü, sağ şeritte seyreden kamyonu emniyet şeridinden sollamaya çalıştı.
Kamyon sürücüsü ise sollama yapan motosikleti fark etmeyerek ona çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü orta şeride savruldu.
Motosikletlinin yola düşmesiyle birlikte trafik bir anda durdu. Arkadan gelen mikser ise önündeki araçlara çarptı.
Zincirleme kazada yol bir süre trafiğe kapandı. Yaşanan kaza anı ve trafikteki panik başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; yere savrulan motosiklet sürücüsünün saniyelerle ölümden döndüğü anlar yer aldı.