O kaçtı polis kovaladı! Mahalleli film izler gibi izledi

Bursa'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü mahallede paniğe neden oldu. 45 dakika boyunca polis kovalamacasında kaçan sürücü sokaklarda adeta terör estirdi.

POLİS KOVALADI O KAÇTI

Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli aracın peşine düştü. Mahalle aralarında yaşanan kovalamaca 45 dakika sürdü.



Kaçış sırasında mahalle sakinlerinin panik yaşadığı olayda, polis ekipleri sürücüyü kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.