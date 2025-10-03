Menü Kapat
O kaçtı polis kovaladı! Mahalleli film izler gibi izledi

Bursa'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücüyü ekipler yaklaşık 45 dakika boyunca kovaladı. Film setini aratmayan anları mahalleli anbean kameralara kaydetti. Kaçan sürücü ise kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalandı.

'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü mahallede paniğe neden oldu. 45 dakika boyunca polis kovalamacasında kaçan sürücü sokaklarda adeta terör estirdi.

O kaçtı polis kovaladı! Mahalleli film izler gibi izledi

POLİS KOVALADI O KAÇTI

Olay, saat 23.30 sıralarında merkez ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli aracın peşine düştü. Mahalle aralarında yaşanan kovalamaca 45 dakika sürdü.

O kaçtı polis kovaladı! Mahalleli film izler gibi izledi

sırasında mahalle sakinlerinin yaşadığı olayda, polis ekipleri sürücüyü kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

O kaçtı polis kovaladı! Mahalleli film izler gibi izledi
ETİKETLER
#bursa
#nilüfer
#kaçış
#panik
#Polis Kovalamacası
#Yaşam
