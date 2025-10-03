Görenler telefona sarıldı! Bursa'da havada meraklandıran anlar

Bursa'da mercek bulutunu andıran ve katmanlı yapısıyla dikkat çeken bulutu gören vatandaşlar cep telefonlarıyla ilginç manzarayı görüntüleyerek paylaştı. Rüzgarın dağların üzerinden geçerken oluşturduğu dalga hareketleri sonucunda oluşan mercek bulutları Bursa semalarında daha önce de görülmüştü. Sabah işe ve okula gitmek için yola çıkan Bursalılar, olağanüstü gökyüzünü hayranlıkla izledi.