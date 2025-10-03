Menü Kapat
22°
Gündem
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Mide bulandıran görüntüler! Sinek ölüsüne 'çörek otu' savunması

Gıda skandallarının son adresi bu kez Gaziantep oldu. Vatandaşın sağlığını hiçe sayanlar bir bir deşifre edildi. Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde yapılan denetimde, bir pastanede karşılaşılan manzaralar hem denetim ekibini hem de kamuoyunu şoke etti. Malzemelerin üstündeki fare pisliği, küflenmiş salça, imalathanede böcek ve sinek yanı sıra son kullanma tarihi geçmiş gıdalar tespit edildi. Mekan sahiplerinin savunması ise 'bu kadarına da yok artık' dedirtti.

'in ilçesinde bir pastanede yapılan denetim, halk sağlığının nasıl hiçe sayıldığını gözler önüne serdi. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun bizzat katıldığı kontrolde, küflenmiş salçadan fare pisliğine, böcek istilasından son kullanma tarihi geçmiş ürünlere kadar birçok skandal detay tespit edildi.

Başkan Tahmazoğlu’nun denetim sırasında dikkat çeken diyalogları da kameralara yansıdı. Ağzı açık bırakılan salçanın küflendiğini gören başkana işletme sahibi, “Kullanmıyoruz” cevabını verdi. Başkan ise sert bir şekilde, “Kullanmıyorsan neden burada duruyor?” diyerek tepki gösterdi.

Mide bulandıran görüntüler! Sinek ölüsüne 'çörek otu' savunması

"SİNEL ÖLÜSÜ DEĞİL ÇÖREK OTU"

Tezgâh üzerindeki sinek ölüsüne ise işletme sahibinin “Onlar çörek otu” savunması, hem ekibi hem de başkanı çileden çıkardı. İş yerinde bulunan bazı ürünlerin üzerinde fare pisliği olduğu görülürken, bazı gıdaların da son kullanma tarihlerinin geçtiği tespit edildi.

Mide bulandıran görüntüler! Sinek ölüsüne 'çörek otu' savunması

İşletme sahibinin, “Yemediğim ürünü kimseye yedirmem” şeklindeki savunması üzerine Başkan Tahmazoğlu, “Kullanmıyorsan burada ne işi var?” diyerek tepkisini yineledi. Denetimin sonunda, işletmenin tüm faaliyetleri durdurularak geçici süreyle kapatıldı.

Mide bulandıran görüntüler! Sinek ölüsüne 'çörek otu' savunması

İşletmenin girişine, “Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri imalatta kullandığından ve genel temizlik kurallarına uymadığından dolayı 15 gün süreyle kapatılmıştır” yazılı uyarı levhası asıldı.

İŞLETME DERHAL KAPATILDI

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, denetim sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Mide bulandıran görüntüler! Sinek ölüsüne 'çörek otu' savunması

“Bir pastaneye gerçekleştirdiğimiz denetimde, ne yazık ki insan sağlığını hiçe sayan manzaralarla karşılaştık. Hijyen kurallarının yok sayıldığı, sağlığı tehdit eden yiyeceklerin hazırlandığı bu iş yeri için derhal gerekli işlemleri başlattık, faaliyetini tamamen durdurarak kapattık.

Bu tür işletmelere karşı denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Kimsenin, halkımızın sağlığıyla oynamasına müsaade etmeyeceğiz!”

