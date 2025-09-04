Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Bakan Bolat açıkladı: Tarım ve gıdada 74 milyar dolar üretim

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği'nin tahıl buluşmasında açıklama yaptı. Bolat, "Türkiye’de tarım ve gıda üretimi son 22 yılda dolar bazında 3 kat arttı. Tarım ve gıda da üretim 24 milyar dolardan 74,5 milyar dolara yükseldi’’ dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bakan Bolat açıkladı: Tarım ve gıdada 74 milyar dolar üretim
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.09.2025
saat ikonu 14:53
|
GÜNCELLEME:
04.09.2025
saat ikonu 14:53

Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Bölge Başkanlığı tarafından düzenlenen dünya tahıl sektörünün önemli buluşmalarından "4’üncü IAOM Eurasia Konferansı ve Sergisi", "Tarımda Kadının Yeri" ana temasıyla başladı. Etkinliğin açılışı Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın katılımıyla gerçekleşti.

Bakan Bolat açıkladı: Tarım ve gıdada 74 milyar dolar üretim

Bakan Bolat programda yaptığı konuşmada ’de ve sektöründe son 20 yılda önemli gelişmeler olduğuna dikkat çekti. Tarım ve gıda üretiminin arttığını belirten Bolat, "Türkiye’de son 22 yılda tarım ve gıda üretimi dolar bazında 3 kat arttı. Tarım ve gıda da üretim 24 milyar dolardan 74,5 milyar dolara yükseldi’’ dedi.

Bakan Bolat açıkladı: Tarım ve gıdada 74 milyar dolar üretim

TÜRKİYE’DE TARIM VE GIDA DA ÜRETİMİ 74,5 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Tarım ve gıda sektörünün Türkiye ekonomisinde önemli bir yer oluşturduğunu belirten Bakan Bolat, ‘‘Tarım ve gıda sektörü; milli gelirdeki payı, istihdamdaki payı, iç ve dış ticaretteki payı itibariyle çok büyük önem taşımaktadır. Türkiye’de tarım ve gıda da üretimi son 22 yılda dolar bazında 3 kat arttı. 24 milyar dolardan 74,5 milyar dolara yükseldi. Tarladan marketlere kadar uzanan zincire baktığımızda 10 milyona yakın insanımızın bu sektörden ekmek yediğini, iş yaptığını söyleyebiliriz’’ diye konuştu.

Bakan Bolat açıkladı: Tarım ve gıdada 74 milyar dolar üretim

TÜRKİYE KENDİ KENDİNE YETEN BİR ÜLKE

Türkiye’de gıda ihtiyacının artmasına rağmen üretimin de arttığını vurgulayan Bakan Bolat, ‘‘Son 22 yılda nüfusumuz 65 milyon kişiden 86 milyon kişiye yaklaştı. Ayrıca 12 milyon turiste ev sahipliği yaparken 62 milyon turiste ev sahipliği yapan bir konuma geldik. Bereketli verimli topraklarımızda hemen her tür ürünün üretimini yapabiliyoruz, güzel bir coğrafyaya sahibiz. Türkiye dünyada kendi kendine yeten nadir ülkelerden biri konumundadır’’ ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat açıkladı: Tarım ve gıdada 74 milyar dolar üretim

22 YILDA GIDA VE TARIMDA 10 KAT İHRACAT ARTIŞI

Tarım ve gıda sektörü kritik bir sektör olduğunun altını çizen Bakan Bolat, ‘‘Önceliğimiz vatandaşlarımızın gıda arz güvenliğidir. Ondan sonra üretimin fazlası olduğunda yoluyla da yurt dışına ürünlerimizi ihraç etme yükümlülüğümüz var. Bu anlamda da ülkemiz önemli bir aşama kaydetti. Üretimimizi dolar bazında 3 kat artırırken ihracat olarak da 22 yılda 3 milyar dolardan 32,5 milyar dolar ihracata geçen yıl ulaştık. Yaklaşık 10 kat ihracat artışı oldu’’ diye konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ev alacaklar için oranlar değişti: İşte en ucuz taksitli konut kredileri
Binlerce işçiyi kapsıyor: Yüzde 58 zam teklifi
ETİKETLER
#Türkiye
#konferans ligi
#tarım
#gıda
#ihracat
#Iaom
#Eurasia
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.