Binlerce işçiyi kapsıyor: Yüzde 58 zam teklifi

Birleşik Metal-İş Sendikası'nın Kadıköy'deki genel merkezinde üyelerin de katıldığı basın toplantısında konuşan Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Özkan Atar, Metal İşkolu Grup Toplu İş Sözleşmesi sürecinde olduklarını, toplu pazarlık sürecinin ilerleyen günlerde başlamasını beklediklerini söyledi.

Bu sözleşmenin, özel sektördeki en büyük ve en fazla işçiyi kapsayan bir sözleşme olduğunun altını çizen Atar, "Metal işçisi kazanırsa bütün işçiler kazanır" sözünün gerçek bir duruma işaret ettiğini belirtti.

Atar, bu dönem yapılacak toplu iş sözleşmesinin sendikanın örgütlü olduğu 32 işletme bünyesindeki 43 fabrikadan yaklaşık 11 bin işçiyi kapsadığını, tüm fabrikalardan üyelerin görüş ve önerilerinin alındığını aktardı.

'YOKSULLUK SINIRININ YARISI MAAŞ'

Metal işçilerinin çalışma koşulları ağırlaşırken yaşamlarının zorlaştığını kaydeden Atar, "Metal işçilerinin reel ücretleri sürekli gerilemektedir. Hemen her gün yapılan zamlar karşısında gündelik temel ihtiyaçlar karşılanamaz hale gelmiştir. İnsanca yaşayacak bir ücret almak yaşamsal bir meseledir. Bir metal işçisi ikramiye ve gelir vergisi istisnası dahil net 55 bin 511 TL ücret almaktadır. Aldığımız ücret yoksulluk sınırının neredeyse yarısıdır." diye konuştu.

SAAT ÜCRETİ İÇİN 170 LİRA TALEBİ

Atar, ücret zam tekliflerinin 3 bölümden oluştuğunu belirterek, şunları söyledi: "İlk olarak düşük ücretli işçilerin ücretlerinin bir ölçüde yükseltilmesi amacıyla saat ücreti 170 TL'nin altında olan işçilerin saatlik ücretlerinin 170 TL'ye yükseltilmesini teklif ediyoruz. Bu teklif şu anlama gelmektedir, aylık ikramiye dahil net 31 bin 250 TL'nin altında ücret alan işçilerin öncelikle 31 bin 250 TL'ye getirilmesidir. Bu iyileştirmeden sonra tüm işçilerin saat ücretlerine yüzde 15 ve bunun üzerine de seyyanen 100 TL ücret zammı talep ediyoruz. 3 kalemden oluşan ücret zam teklifimizin oransal karşılığı ilk 6 aylık dönem için yüzde 58,5'tir. Teklif ettiğimiz bu zam oranıyla ortalama bir metal işçisinin ücreti ikramiye ve vergi istisnası dahil yüzde 15'lik vergi dilimine göre net 84 bin 666 TL olacaktır."