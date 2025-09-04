Menü Kapat
Hava Durumu
28°
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Ev alacaklar için oranlar değişti: İşte en ucuz taksitli konut kredileri

Bankaların ya da katılım finans kurumlarının kişilere ev satın alabilmeleri için verdiği konut kredisinde faiz oranları bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Peki 5 yıl vadeyle 3 milyon lira konut kredisi çeken bir kişinin aylık ev taksiti ne kadar olur? İşte banka banka hesabı...

Ev alacaklar için oranlar değişti: İşte en ucuz taksitli konut kredileri
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
04.09.2025
saat ikonu 11:43
|
GÜNCELLEME:
04.09.2025
saat ikonu 11:43

Türkiye İstatistik Kurumu açıklanan ağustos ayı rakamları yüzde 2,04 ile beklentinin üzerinde gerçekleşti. Enflasyon rakamının ardından gözlewr Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Daha önce 300 baz puanlık indirim beklentisi öne çıkarken, TÜFE sonrası tahminler 200-250 baz puan aralığına geldi.

Ev alacaklar için oranlar değişti: İşte en ucuz taksitli konut kredileri

Merkez Bankası'nın bankaların kredi faizlerine de etki edeceği için ev sahibi olmak isteyenler ve kredi ihtiyacı olanlar bankaların kredi oranlarıyla yakından ilgileniyor. 5 yıl vadeli konut kredisinde en düşük oran yüzde 2,86 olarak belirlendi. Peki 4 Eylül 2025 itibarıyla 3 milyon TL çekecek bir kişi 5 yıl vadede ne kadar toplam ödeme yapacak ve aylık ödemeleri ne kadar olacak? İşte detaylar...

Ev alacaklar için oranlar değişti: İşte en ucuz taksitli konut kredileri

AKBANK – İLK EVİM KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %2,89

Aylık Taksit: 105.857,11 TL

Toplam Ödeme: 6.392.186 TL

Ev alacaklar için oranlar değişti: İşte en ucuz taksitli konut kredileri

KUVEYT TÜRK – KONUT FİNANSMANI

Kâr Payı Oranı: %2,86

Aylık Taksit: 105.168,42 TL

Toplam Ödeme: 6.344.690 TL

Ev alacaklar için oranlar değişti: İşte en ucuz taksitli konut kredileri

DÜNYA KATILIM – KONUT FİNANSMANI

Kâr Payı Oranı: %2,89

Aylık Taksit: 105.857,11 TL

Toplam Ödeme: 6.389.970 TL

Ev alacaklar için oranlar değişti: İşte en ucuz taksitli konut kredileri

İŞ BANKASI – EV KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,01

Aylık Taksit: 108.631,22 TL

Toplam Ödeme: 6.559.573 TL

Ev alacaklar için oranlar değişti: İşte en ucuz taksitli konut kredileri

GARANTİ BBVA – KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,01

Aylık Taksit: 108.631,22 TL

Toplam Ödeme: 6.559.323 TL

Ev alacaklar için oranlar değişti: İşte en ucuz taksitli konut kredileri

YAPI KREDİ – KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,20

Aylık Taksit: 113.085,38 TL

Toplam Ödeme: 6.818.696 TL

Ev alacaklar için oranlar değişti: İşte en ucuz taksitli konut kredileri

TÜRKİYE FİNANS – KONUT FİNANSMANI

Kâr Payı Oranı: %3,34

Aylık Taksit: 116.414,33 TL

Toplam Ödeme: 7.013.109 TL

Ev alacaklar için oranlar değişti: İşte en ucuz taksitli konut kredileri

VAKIFBANK – SIFIR KONUTLARA ÖZEL SARIPANJUR KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %2,99

Aylık Taksit: 108.166,74 TL

Toplam Ödeme: 6.524.504 TL

Ev alacaklar için oranlar değişti: İşte en ucuz taksitli konut kredileri

TEB – TÜRK EKONOMİ BANKASI KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,10

Aylık Taksit: 110.731,78 TL

Toplam Ödeme: 6.679.283 TL

Ev alacaklar için oranlar değişti: İşte en ucuz taksitli konut kredileri

ZİRAAT BANKASI – KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,19

Aylık Taksit: 112.849,10 TL

Toplam Ödeme: 6.799.646 TL

Ev alacaklar için oranlar değişti: İşte en ucuz taksitli konut kredileri

ZİRAAT KATILIM – KONUT FİNANSMANI

Kâr Payı Oranı: %3,64

Aylık Taksit: 123.675,72 TL

Toplam Ödeme: 7.443.743 TL

Ev alacaklar için oranlar değişti: İşte en ucuz taksitli konut kredileri

ŞEKERBANK – KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,67

Aylık Taksit: 124.411,11 TL

Toplam Ödeme: 7.499.241 TL

Ev alacaklar için oranlar değişti: İşte en ucuz taksitli konut kredileri

DENİZBANK – MORTGAGE KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,81

Aylık Taksit: 127.864,32 TL

Toplam Ödeme: 7.700.559 TL

