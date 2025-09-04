Ev alacaklar için oranlar değişti: İşte en ucuz taksitli konut kredileri

Türkiye İstatistik Kurumu açıklanan ağustos ayı enflasyon rakamları yüzde 2,04 ile beklentinin üzerinde gerçekleşti. Enflasyon rakamının ardından gözlewr Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Daha önce 300 baz puanlık indirim beklentisi öne çıkarken, TÜFE sonrası tahminler 200-250 baz puan aralığına geldi.

Merkez Bankası'nın faiz kararı bankaların kredi faizlerine de etki edeceği için ev sahibi olmak isteyenler ve kredi ihtiyacı olanlar bankaların kredi oranlarıyla yakından ilgileniyor. 5 yıl vadeli konut kredisinde en düşük oran yüzde 2,86 olarak belirlendi. Peki 4 Eylül 2025 itibarıyla 3 milyon TL konut kredisi çekecek bir kişi 5 yıl vadede ne kadar toplam ödeme yapacak ve aylık ödemeleri ne kadar olacak? İşte detaylar...

AKBANK – İLK EVİM KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %2,89

Aylık Taksit: 105.857,11 TL

Toplam Ödeme: 6.392.186 TL

KUVEYT TÜRK – KONUT FİNANSMANI

Kâr Payı Oranı: %2,86

Aylık Taksit: 105.168,42 TL

Toplam Ödeme: 6.344.690 TL

DÜNYA KATILIM – KONUT FİNANSMANI

Kâr Payı Oranı: %2,89

Aylık Taksit: 105.857,11 TL

Toplam Ödeme: 6.389.970 TL

İŞ BANKASI – EV KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,01

Aylık Taksit: 108.631,22 TL

Toplam Ödeme: 6.559.573 TL

GARANTİ BBVA – KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,01

Aylık Taksit: 108.631,22 TL

Toplam Ödeme: 6.559.323 TL

YAPI KREDİ – KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,20

Aylık Taksit: 113.085,38 TL

Toplam Ödeme: 6.818.696 TL

TÜRKİYE FİNANS – KONUT FİNANSMANI

Kâr Payı Oranı: %3,34

Aylık Taksit: 116.414,33 TL

Toplam Ödeme: 7.013.109 TL

VAKIFBANK – SIFIR KONUTLARA ÖZEL SARIPANJUR KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %2,99

Aylık Taksit: 108.166,74 TL

Toplam Ödeme: 6.524.504 TL

TEB – TÜRK EKONOMİ BANKASI KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,10

Aylık Taksit: 110.731,78 TL

Toplam Ödeme: 6.679.283 TL

ZİRAAT BANKASI – KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,19

Aylık Taksit: 112.849,10 TL

Toplam Ödeme: 6.799.646 TL

ZİRAAT KATILIM – KONUT FİNANSMANI

Kâr Payı Oranı: %3,64

Aylık Taksit: 123.675,72 TL

Toplam Ödeme: 7.443.743 TL

ŞEKERBANK – KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,67

Aylık Taksit: 124.411,11 TL

Toplam Ödeme: 7.499.241 TL

DENİZBANK – MORTGAGE KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,81

Aylık Taksit: 127.864,32 TL

Toplam Ödeme: 7.700.559 TL