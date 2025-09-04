Menü Kapat
Ekonomi
KDV ve ÖTV'de yeni dönem: Alt sınır 5 kat arttı

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tebliğ ile Katma Değer Vergisi (KDV) uygulamalarında önemli düzenlemeler yapıldı. Savunma, enerji ve turizm sektörlerine önemli istisnalar getirildi, KDV'de iade alt sınırı 5 kat artırılarak 10 bin liraya çıkarıldı. İşte tüm detaylar...

KDV ve ÖTV'de yeni dönem: Alt sınır 5 kat arttı
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğde, Kanunu'nda yapılan değişikliklere ilişkin uygulama usul ve esaslarına örneklerle yer verildi.

KDV ve ÖTV'de yeni dönem: Alt sınır 5 kat arttı

Buna göre, Milli ve İçişleri bakanlıkları ile Savunma Sanayii ve Milli İstihbarat Teşkilatı başkanlıkları, milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçlarında kullanılmak üzere taşıt teslimleri ilgili kanunda yapılan değişikliğe uygun şekilde istisna kapsamına alındı.

KDV ve ÖTV'de yeni dönem: Alt sınır 5 kat arttı

KDV Kanunu'nda yapılan değişikliklerle Vakıflar Genel Müdürlüğünün yönettiği ve temsil ettiği mazbut vakıfların mülkiyetindeki taşınmazların satışı ile Kentsel Dönüşüm Başkanlığının arsa ve arazi teslimlerine de KDV istisnası uygulanması kararlaştırıldı.

KDV ve ÖTV'de yeni dönem: Alt sınır 5 kat arttı

AKARYAKITTA KDV KALDIRILDI

KDV Kanunu'nda yapılan değişiklikle Özel Tüketim Vergisi Kanunu uyarınca teminat karşılığı ithal edilen ürünlerinin ÖTV'ye ilişkin teminat tutarının da ithalatta KDV matrahına dahil olduğuna ilişkin düzenleme yapıldı. Böylece mükelleflerin akaryakıt ürününü ithal etmeleri ile yurt içinden almaları arasında KDV ve ÖTV açısından yıllardır süregelen farklılık KDV yönünden ortadan kaldırıldı.

KDV ve ÖTV'de yeni dönem: Alt sınır 5 kat arttı

SAVUNMAYA İSTİSNA GETİRİLDİ

Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığı veya Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından savunma sanayisi projesi olarak onaylanarak ihracına izin verilen araçları imal eden mükelleflerin, bu imalata ilişkin mal ve hizmet alımları KDV Kanunu gereği istisna tutuldu.

KDV ve ÖTV'de yeni dönem: Alt sınır 5 kat arttı

SANAYİ VE TURİZMDE SÜRE UZATILDI

ile turizme yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin mal teslimleri ve hizmet ifalarında uygulanan istisnanın uygulanma süresi, Cumhurbaşkanı'na verilen yetki çerçevesinde 31 Aralık 2028'e kadar uzatıldı.

KDV ve ÖTV'de yeni dönem: Alt sınır 5 kat arttı

Diğer taraftan, iade hakkı doğuran işlemlerde Amortismana Tabi İktisadi Kıymet (ATİK) nedeniyle yüklenilen KDV'den iade hesabına verilecek payın hesabına ilişkin açıklamalı örneklerle farklı uygulama yapılması önlendi.

KDV ve ÖTV'de yeni dönem: Alt sınır 5 kat arttı

Son olarak 2 bin lira olarak uygulanmakta olan KDV iade talebinde bulunulabilecek asgari tutar 10 bin lira olarak belirlendiğinden, tebliğin ilgili bölümü karara uygun şekilde güncellendi.

KDV ve ÖTV'de yeni dönem: Alt sınır 5 kat arttı

Öte yandan, "Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğde, 7555 sayılı Kanun ile düzenlenen ulusal güvenlik kuruluşlarının ÖTV istisnası kapsamındaki taşıt alımlarına ilişkin açıklamalar yer aldı.

Sıkça Sorulan Sorular

KDV İADESİ NEDİR?
Bir işletme mal veya hizmet alırken ödediği KDV, satış yaparken müşteriden tahsil ettiği KDV’den daha fazla olursa, aradaki farkı devlete ödemek yerine iade alma hakkı doğar.
