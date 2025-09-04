Menü Kapat
Editor
Editor
 Bengü Sarıkuş

Emlak vergisi için kritik gelişme: Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi

Son dönemde gündemi oldukça meşgul eden emlak vergi değerlerindeki artışlar hükümetin gündeminde tartışılıyor. AK Parti MYK toplantısında son gündem maddelerinden birinin de belediyelerin emlak vergisinde yapmayı planladığı fahiş fiyat artışlarının olduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, dört yıl geçerli olacak rayiç bedeller için bir çalışma yapma kararı alındı. İşte detaylar...

Emlak vergisi için kritik gelişme: Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi
04.09.2025
04.09.2025
Emlak vergi değerlerindeki artışlar konuşulurken yeni bir gelişme yaşandı. AK Parti'nin önceki gün yapılan MYK toplantısında belediyelerin emlak vergisinde yapmayı planladığı fahiş fiyat artışlarının masaya yatırıldığı öğrenildi. Aktarılan bilgilere göre; MYK üyeleri vatandaştan artışlarla alakalı çok tepki geldiğini, her ilçede farklı artış oranları olduğunu ve konuya bir standardizasyon getirilmesi gerektiğini belirtti.

Emlak vergisi için kritik gelişme: Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TALİMATIYLA ÇALIŞMA YAPILACAK

MYK üyeleri, artışların gerçek piyasa şartlarını yansıtmadığını belirtip, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, dört yıl geçerli olacak rayiç bedeller için bir çalışma yapma kararı aldı. Buna göre; konu kapsamlı biçimde araştırılacak ve elde edilecek raporlar sonucunda gerekli düzenlemeler ilerleyen günlerde hayata geçirilecek.

Emlak vergisi için kritik gelişme: Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi

TÜRKİYE KİRA ENFLASYONUNDA YÜZDE 45 İLE AVRUPA'DA İLK SIRADA

İşleri Başkanı Nihat Zeybekci'nin de toplantıda bir sunum yaptığı, gıda, ulaştırma ve kira fiyatlarının sepetinin yüzde 55'ini oluşturduğunun tespitinin yapıldığı kaydedildi. Fiyatlardaki hareketliliğin, hissedilen enflasyonu hızlı etkilediği aktarılırken gelir seviyesi düşük kesimlerin de bu değişimleri daha sert hissettiği belirtildi. Et fiyatlarına da dikkat çekilen sunumda, 2021'den günümüze yaklaşık 6 kat artış yaşandığı, tarımsal girdi fiyatlarının da aynı oranda yükseldiği kaydedildi. Türkiye'nin kira enflasyonunda yüzde 45 ile Avrupa’da ilk sırada olduğu, ikinci sıradaki Karadağ’ın yüzde 19'da kaldığı ifade edildi.

