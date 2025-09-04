İngiliz devinden Türkiye ekonomisi yorumu: Faiz indirimi bekleniyor

Barclays Ekonomisti Ercan Ergüzel, ağustos enflasyonundaki yukarı yönlü sürprize rağmen TCMB’nin gelecek toplantıda 250 baz puanlık faiz indirimi yapmasını beklediklerini söyledi. Ergüzel, Türkiye ekonomisinin 2025’te yüzde 3,5 civarında büyüyebileceğini öngördü.

Barclays Ekonomisti Ercan Ergüzel ağustos enflasyonundaki yukarı yönlü sürprize rağmen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan gelecek toplantıda faiz indirimi beklediklerini belirtti. Raporda aylık enflasyonun yüksek gıda fiyatlarının etkisiyle yüzde 2,04 olarak gerçekleşerek yüzde 1,75'lik tahminlerin üzerinde geldiği belirtildi.

Notta "TL'den gelen daha güçlü desteğe rağmen enflasyondaki yavaş düşüşün, daha güçlü ekonomik aktiviteyle ilişkili olduğu söylenebilir. Şu anki trendde ekonomik büyüme 2025'te yüzde 3,5 civarında olabilir" ifadesi kullanıldı.

250 BAZ PUAN FAİZ İNDİRİMİ

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; TCMB'den gelecek haftaki toplantıda 250 baz puan faiz indirimi beklediğini belirten ekonomist şunları kaydetti:

"Bununla birlikte dünkü siyasi manşetlerin, yerleşik ve yurtdışı yerleşiklerin pozisyonları üzerindeki etkilerini görmemiz gerekiyor. Carry trade tarafında toplam çıkışlar, dün kapanışta yaklaşık 3 milyar dolar seviyesindeydi. Bu çıkış, bu yılın Mart ayındaki siyasi çalkantı dönemindekinden daha az. Bu bağlamda, beklenenden yüksek enflasyon, GSYİH verileri ve siyasi gelişmelere rağmen, Merkez Bankası'nın gevşeme planlarına devam etmesini bekliyoruz."

Ağustos'ta aylık enflasyon yüzde 2,04 olmuştu. Yıllık enflasyon ise yüzde 32,95 olarak kaydedilmişti.