Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

İngiliz devinden Türkiye ekonomisi yorumu: Faiz indirimi bekleniyor

Merkezi Londra, İngiltere'de bulunan çok uluslu bir İngiliz bankası olan Barclays ağustos enflasyonundaki yukarı yönlü harekete rağmen Merkez Bankası'nın gelecek faiz açıklamasında indirim yapacağını öngördü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İngiliz devinden Türkiye ekonomisi yorumu: Faiz indirimi bekleniyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.09.2025
saat ikonu 08:59
|
GÜNCELLEME:
04.09.2025
saat ikonu 09:08

Ekonomisti Ercan Ergüzel, ağustos enflasyonundaki yukarı yönlü sürprize rağmen ’nin gelecek toplantıda 250 baz puanlık yapmasını beklediklerini söyledi. Ergüzel, Türkiye ekonomisinin 2025’te yüzde 3,5 civarında büyüyebileceğini öngördü.

İngiliz devinden Türkiye ekonomisi yorumu: Faiz indirimi bekleniyor

Barclays Ekonomisti Ercan Ergüzel ağustos enflasyonundaki yukarı yönlü sürprize rağmen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan gelecek toplantıda faiz indirimi beklediklerini belirtti. Raporda aylık enflasyonun yüksek gıda fiyatlarının etkisiyle yüzde 2,04 olarak gerçekleşerek yüzde 1,75'lik tahminlerin üzerinde geldiği belirtildi.

İngiliz devinden Türkiye ekonomisi yorumu: Faiz indirimi bekleniyor

Notta "TL'den gelen daha güçlü desteğe rağmen enflasyondaki yavaş düşüşün, daha güçlü ekonomik aktiviteyle ilişkili olduğu söylenebilir. Şu anki trendde ekonomik büyüme 2025'te yüzde 3,5 civarında olabilir" ifadesi kullanıldı.

250 BAZ PUAN FAİZ İNDİRİMİ

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; TCMB'den gelecek haftaki toplantıda 250 baz puan faiz indirimi beklediğini belirten ekonomist şunları kaydetti:

İngiliz devinden Türkiye ekonomisi yorumu: Faiz indirimi bekleniyor

"Bununla birlikte dünkü siyasi manşetlerin, yerleşik ve yurtdışı yerleşiklerin pozisyonları üzerindeki etkilerini görmemiz gerekiyor. Carry trade tarafında toplam çıkışlar, dün kapanışta yaklaşık 3 milyar dolar seviyesindeydi. Bu çıkış, bu yılın Mart ayındaki siyasi çalkantı dönemindekinden daha az. Bu bağlamda, beklenenden yüksek , GSYİH verileri ve siyasi gelişmelere rağmen, Merkez Bankası'nın gevşeme planlarına devam etmesini bekliyoruz."

Ağustos'ta aylık enflasyon yüzde 2,04 olmuştu. Yıllık enflasyon ise yüzde 32,95 olarak kaydedilmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın fiyatları bu kez düştü! İşte, 4 Eylül gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları
Bakanlık herkesin evindeki ürünleri ifşa etti: Çay, zeytinyağı, et ve süt ürünleri
ETİKETLER
#Ekonomi
#enflasyon
#tcmb
#faiz indirimi
#Barclays
#Ercan Ergüzel
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.