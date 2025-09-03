Bakanlık herkesin evindeki ürünleri ifşa etti: Çay, zeytinyağı, et ve süt ürünleri

Ticaret Bakanlığı vatandaşın sağlığını tehdit eden ve tehlikeli maddeler içeren gıda ürünlerini inceleyip ifşa etmeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı olan Güvenilir Gıda platformunda tüketici için zararlı maddeler içeren tağşiş ve taklit ürünler listesine birçok ürün daha eklendi. İçerisinde zeytinyağı, et ve süt ürünleri, çaylar da olan birçok farklı gıdada sağlığa zararlı maddeler tespit edildi.

Et ürünlerinin içinde kanatlı eti, sakatat tespiti, kuru baharatların içerisinde boya maddesi, zeytinyağın içerisinde tohum yağları karıştırılması gibi birçok tağşiş ürün belgelendi. Bakanlık yayınladığı sağlığı tehlikeye düşüren ürünler listesine göre sağlık ürünleri satan firmaların ürünlerinde ilaç etken maddesi kullanıldığı tespit edildi.