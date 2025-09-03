Menü Kapat
32°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Bakanlık herkesin evindeki ürünleri ifşa etti: Çay, zeytinyağı, et ve süt ürünleri

Ticaret Bakanlığı'na bağlı olan Güvenilir Gıda platformu sitesinde taklit ve tağşiş yapılan ürünler ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listeleri güncellendi. İşte zeytinyağı, et ve süt ürünleri, bitki çayları dahil birçok sağlığı tehdit eden ürünün bulunduğu liste...

Bakanlık herkesin evindeki ürünleri ifşa etti: Çay, zeytinyağı, et ve süt ürünleri
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
03.09.2025
17:07
|
GÜNCELLEME:
03.09.2025
17:15

vatandaşın sağlığını tehdit eden ve tehlikeli maddeler içeren gıda ürünlerini inceleyip ifşa etmeye devam ediyor. 'na bağlı olan Güvenilir Gıda platformunda tüketici için zararlı maddeler içeren tağşiş ve taklit ürünler listesine birçok ürün daha eklendi. İçerisinde , et ve süt ürünleri, çaylar da olan birçok farklı gıdada sağlığa zararlı maddeler tespit edildi.

Bakanlık herkesin evindeki ürünleri ifşa etti: Çay, zeytinyağı, et ve süt ürünleri

Et ürünlerinin içinde kanatlı eti, sakatat tespiti, kuru baharatların içerisinde boya maddesi, zeytinyağın içerisinde tohum yağları karıştırılması gibi birçok tağşiş ürün belgelendi. Bakanlık yayınladığı sağlığı tehlikeye düşüren ürünler listesine göre sağlık ürünleri satan firmaların ürünlerinde ilaç etken maddesi kullanıldığı tespit edildi.

Bakanlık herkesin evindeki ürünleri ifşa etti: Çay, zeytinyağı, et ve süt ürünleri
Bakanlık herkesin evindeki ürünleri ifşa etti: Çay, zeytinyağı, et ve süt ürünleri
TGRT Haber
