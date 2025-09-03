Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

İkinci el piyasasına darbe: İşte öğrencilerin yeni formülü

Özellikle şehir dışında eğitim alan öğrencilerin ikinci el eşya alışverişi nedeniyle hareketlenen ikinci el piyasasında işler durma noktasına geldi. Öğrencilerin yeni formülü nedeniyle ikinci el pazarı temsilcileri şikayet etmeye başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İkinci el piyasasına darbe: İşte öğrencilerin yeni formülü
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.09.2025
saat ikonu 15:21
|
GÜNCELLEME:
03.09.2025
saat ikonu 15:23

Üniversite öğrencilerinin mezun olduktan sonra evlerindeki eşyaları yeni gelen öğrencilere devretmesi, ikinci el eşya satıcılarının işlerini durma noktasına getirdi. Bir zamanlar yılda 3 bin öğrenciye ev kurduklarını söyleyen esnaf, artık öğrencilerin internet üzerinden kendi aralarında eşya devri yapmasından yakındı.

İkinci el piyasasına darbe: İşte öğrencilerin yeni formülü

Yükseköğrenime başlayan binlerce eskiden ev eşyalarını ikinci el eşya satıcılarından temin ederken, günümüzde ya mezunlardan devralıyor ya da eşyalı evleri tercih ediyor. Bu değişimden olumsuz etkilenen esnaf, yıllardır sürdürdükleri ticaretin can çekiştiğini ifade etti.

İkinci el piyasasına darbe: İşte öğrencilerin yeni formülü

İKİNCİ EL EŞYA İŞİ BİTECEK

Yaklaşık 10 yıl önce yılda 3 bin öğrencinin evini ikinci el eşyalarla kurduklarını belirten esnaf Mustafa Can, "Şu anda hiçbir öğrenci alışveriş için gelmiyor. İnternet üzerinden kendi aralarında anlaşıp eşyaları birbirlerine devrediyorlar. İkinci el eşyalarla 40 bin TL’ye bir ev rahatlıkla döşenebilirken, aynı ev sıfır eşyalarla 250 bin TL’ye kuruluyor. Böyle devam ederse ikinci el eşya işi bitecek" dedi.

İkinci el piyasasına darbe: İşte öğrencilerin yeni formülü

ÖĞRENCİLERİN YENİ FORMÜLÜ

28 yıldır ikinci el eşya satışı yaptığını dile getiren İbrahim Kocabıçak ise "Eskiden bu dönemde işlerimiz çok yoğundu. Artık mezun öğrenciler, gelecek öğrencilere internetten satış yapıyor. Biz kırsala gidenlere, yeni ev açanlara ve bekar evlerine eşya satabiliyoruz. Örneğin oturma grubu 7-10 bin TL, beyaz eşyalar 5-10 bin TL, masa-sandalye 2-3 bin TL, televizyon ise 5 bin TL civarında. 40 bin TL bütçe ile bir ev döşenebilir" diye konuştu.

İkinci el piyasasına darbe: İşte öğrencilerin yeni formülü

Okulların açılmasına kısa süre kala esnaf, öğrencilerden talep beklemediklerini, kırsala kurulacak evlere satış yapmayı umut ettiklerini kaydetti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gram altın 4.694 TL'ye yükselerek rekor kırdı! İşte güncel gram altın fiyatı
Lacoste logosunu değiştirdi: 92 yıllık tarihinde bir ilk! İşte sebebi
ETİKETLER
#öğrenci
#mezuniyet töreni
#İkinci El Eşya
#Ev Eşyası
#Internet Satış
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.