Ekonomi
Editor
 Bengü Sarıkuş

Gram altın 4.694 TL'ye yükselerek rekor kırdı! İşte güncel gram altın fiyatı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon verilerinin ardından altın fiyatları bir rekor daha kırdı. Güncel gram altın fiyatı kısa bir süre 4,694 lira olarak işlem gördü. TSİ 13.00 itibarıyla işlem rakamı ise 4.680 lira olarak belirlendi.

KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
03.09.2025
11:01
|
GÜNCELLEME:
03.09.2025
13:15

Altının gramı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından açıklanan rakamlarının ardından kısa bir süre 4 bin 694 lirayı test etti. Bu rakamla rekor kırıldı. Gram , TSİ 13.00 itibarıyla ise 4.680 liradan işlem görüyor.

Türkiye ekonomisinde yaşanan gelişmeler, iç siyasi değişimler ve dış politikadaki belirsizlikler emtia fiyatları üzerinde değişikliğe neden oluyor. ABD ekonomisine dair artan mali endişeler ve tarifelerinin yasal dayanağına yönelik soru işaretleri de varlık fiyatlamaları üzerinde etkili oluyor.

Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı enflasyon rakamı açıklandı. verilerine göre Ağustos ayında aylık enflasyon yüzde 2,04, yıllık enflasyon ise 32,95 olarak gerçekleşti.

