Gram altın 4.694 TL'ye yükselerek rekor kırdı! İşte güncel gram altın fiyatı

Altının gramı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından açıklanan enflasyon rakamlarının ardından kısa bir süre 4 bin 694 lirayı test etti. Bu rakamla rekor kırıldı. Gram altın, TSİ 13.00 itibarıyla ise 4.680 liradan işlem görüyor.

Türkiye ekonomisinde yaşanan gelişmeler, iç siyasi değişimler ve dış politikadaki belirsizlikler emtia fiyatları üzerinde değişikliğe neden oluyor. ABD ekonomisine dair artan mali endişeler ve tarifelerinin yasal dayanağına yönelik soru işaretleri de varlık fiyatlamaları üzerinde etkili oluyor.

Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı enflasyon rakamı açıklandı. TÜİK verilerine göre Ağustos ayında aylık enflasyon yüzde 2,04, yıllık enflasyon ise 32,95 olarak gerçekleşti.