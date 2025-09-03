Altın tarihi seviyelerde! İşte, 3 Eylül gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları

Altın piyasası bir kez daha tarihi seviyelerde. Artan Fed faiz indirim beklentileri, ticaret belirsizlikleri ve jeopolitik riskler, altın fiyatlarını yukarı doğru iterken ons altın, tarihi seviyelere doğru yükselişini sürdürüyor. Yeni haftaya güçlü giriş yapan piyasalar, yeni günde de aynı ivmeyi koruyor. Piyasalarda en çok merak edilen konu, ABD Merkez Bankası Fed’in olası faiz indirimine yönelik vereceği mesajlar olurken, yatırımcıların güvenli liman arayışı altına ilgiyi artırıyor.

ONS ALTIN 3.534 DOLAR

Geçtiğimiz hafta ortasında 3.447 doları gören ons altın, salı günü 3.534 dolar seviyesinden kapanmıştı. Bugün itibarıyla 3.532 dolar seviyesine küçük bir gerileme gösterdi. Peki bugün altın piyasası ne durumda? İşte, 3 Eylül gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları...

3 EYLÜL 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 4.673,03 T

Satış: 4.673,54 TL

3 EYLÜL 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 7.608,00 TL

Satış: 7.681,00 TL

3 EYLÜL 2025 YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 15.215,00 TL

Satış: 15.361,00 TL

3 EYLÜL 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 30.337,00 TL

Satış: 30.582,00 TL

3 EYLÜL 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 3.530,90 dolar

Satış: 3.531,24 dolar