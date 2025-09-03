Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Altın tarihi seviyelerde! İşte, 3 Eylül gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları

Haftaya rekor üstüne rekorlar kırarak başlayan altın fiyatları tarihi seviyelerde işlem görmeye devam ediyor. Gram altın 4.675 TL'den alıcı bulurken yatırımcıların gözü Fed’den gelecek faiz mesajlarında. İşte 3 Eylül gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Altın tarihi seviyelerde! İşte, 3 Eylül gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
03.09.2025
saat ikonu 06:48
|
GÜNCELLEME:
03.09.2025
saat ikonu 06:51

Altın piyasası bir kez daha tarihi seviyelerde. Artan Fed faiz indirim beklentileri, ticaret belirsizlikleri ve jeopolitik riskler, altın fiyatlarını yukarı doğru iterken , tarihi seviyelere doğru yükselişini sürdürüyor. Yeni haftaya güçlü giriş yapan piyasalar, yeni günde de aynı ivmeyi koruyor. Piyasalarda en çok merak edilen konu, ABD Merkez Bankası Fed’in olası faiz indirimine yönelik vereceği mesajlar olurken, yatırımcıların arayışı altına ilgiyi artırıyor.

Altın tarihi seviyelerde! İşte, 3 Eylül gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları

ONS ALTIN 3.534 DOLAR

Geçtiğimiz hafta ortasında 3.447 doları gören ons altın, salı günü 3.534 dolar seviyesinden kapanmıştı. Bugün itibarıyla 3.532 dolar seviyesine küçük bir gerileme gösterdi. Peki bugün altın piyasası ne durumda? İşte, 3 Eylül gram, çeyrek ve diğer ...

Altın tarihi seviyelerde! İşte, 3 Eylül gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları

3 EYLÜL 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 4.673,03 T

Satış: 4.673,54 TL

Altın tarihi seviyelerde! İşte, 3 Eylül gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları

3 EYLÜL 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 7.608,00 TL

Satış: 7.681,00 TL

Altın tarihi seviyelerde! İşte, 3 Eylül gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları

3 EYLÜL 2025 YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 15.215,00 TL

Satış: 15.361,00 TL

Altın tarihi seviyelerde! İşte, 3 Eylül gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları

3 EYLÜL 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 30.337,00 TL

Satış: 30.582,00 TL

Altın tarihi seviyelerde! İşte, 3 Eylül gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları

3 EYLÜL 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 3.530,90 dolar

Satış: 3.531,24 dolar

ETİKETLER
#altın fiyatları
#gram altın
#çeyrek altın
#cumhuriyet altını
#yarım altın
#altın fiyatı
#ons altın
#ons altın
#Gram Altın Fiyatı
#Güvenli Liman
#Güncel Altın Fiyatları
#Jeopolitik Riski
#Fed Faiz Indirimleri
#Ticaret Belirsizliğ
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.