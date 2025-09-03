Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Lacoste logosunu değiştirdi: 92 yıllık tarihinde bir ilk! İşte sebebi

Fransız giyim markası Lacoste, 92 yıllık tarihi boyunca ilk kez logosunu değiştirme kararı aldı. Markanın logosunda uzun zamandır yer alan ikonik timsah görüntüsü yerine getirilen yeni tema merak konusu oldu. İşte logo değişikliğinin arasında yatan sebep...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Lacoste logosunu değiştirdi: 92 yıllık tarihinde bir ilk! İşte sebebi
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
03.09.2025
saat ikonu 13:38
|
GÜNCELLEME:
03.09.2025
saat ikonu 13:43

'' lakaplı Paris doğumlu tenisçi René Lacoste, 10 şampiyonluk kazanmış ve 1926 ile 1927'de iki kez ABD Açık'ı kazanan ilk yabancı oyuncu olmuştu. Tenisi bıraktıktan sonra, polo gömleklerine timsah işleyen bir giyim şirketi 'Lacoste'u kurdu. Şirket son yüzyılda büyümeye devam ederken, 2024'te geliri 3 milyar dolar oldu ve satışları 2023'e göre yüzde 8 arttı.

Lacoste logosunu değiştirdi: 92 yıllık tarihinde bir ilk! İşte sebebi

Lacoste'un ikonik timsah logosu ise kurucusu René Lacoste'un kortlardaki ünlü 'Timsah' lakabını onurlandırmak için yapılmıştı ve Fransız giyim markasının kuralları, bu logonun değiştirilmesini yasaklıyordu.

Ancak Lacoste, ABD Açık ve Sırp tenisçi için bir istisna yaptı ve kendisi için hazırlanan 5 parçalık kapsül koleksiyonda, yeşil işlemeli meşhur timsah logosunun yerine bir Djokovic için kullanılan 'G.O.A.T. (Greatest of All Time - Tüm Zamanların En İyisi) lakabına ithafen keçi logosu kullanıldı.

Lacoste logosunu değiştirdi: 92 yıllık tarihinde bir ilk! İşte sebebi

Lacoste, marka elçisi ve ingilizce kısaltması keçi anlamına gelen "G.O.A.T." yani "Greatest of All Time - Tüm Zamanların En İyisi" olarak nitelendirdiği Djokovic'e saygı duruşunda bulunmak için yeni kapsülünü ABD Açık'a yetiştirdiğini duyurdu.

Şirket, keçi bir timsahtan daha sevimli olsa da ardındaki anlamının Djokovic'i temsil eden azim, kazanma ve kortta mükemmellikle aynı anlama geldiğini ve bu yüzden böyle bir karar verildiği ifade edildi.

"G.O.A.T." TERİMİ NE İÇİN KULLANILIYOR?

Tüm zamanların en büyük kısaltması, 2010 yılına kadar Urban Dictionary'de Jerry Rice, Michael Jordan, Wayne Gretzky, Willie Mays, Pelé, Jack Nicklaus ve Tiger Woods'u sporda kendi alanlarının en iyileri olarak adlandırmak için tanımlanıyordu. Ancak terim o zamandan beri evrilirken, şimdilerde Lacoste tarafından 24 Grand Slam şampiyonluğuyla erkek oyuncular arasında rekoru elinde tutan Djokovic'i onurlandırmak için koleksiyonda da tercih ediliyor.

Lacoste logosunu değiştirdi: 92 yıllık tarihinde bir ilk! İşte sebebi

Lacoste CEO'su Thierry Guibert yaptığı açıklamada, "Novak Djokovic sekiz yılı aşkın süredir Lacoste ailesinin bir parçası. Birlikte, kariyerinin yarısı olan 12 Grand Slam şampiyonluğu kazandığı olağanüstü bir dönemi paylaştık. Sıra dışı bir oyuncu olmasının yanı sıra, azmi, zihniyeti ve değerleri ile markanın yükselmesine ve güçlenmesine katkıda bulundu" dedi. Daha önce de Nike futbol formaları için ünlü logosunu tersine çevirmiş ve büyük tartışmalara yol açmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yurt dışından en çok getirilen cihazlar belli oldu!
IBAN ile para yolluyorsanız suç ortağı olabilirsiniz! Uzmanlardan kritik uyarı
ETİKETLER
#tenis
#timsah
#novak djokovic
#Lacoste
#G.o.a.t.
#Spor Giyim
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.