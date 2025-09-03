Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
32°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

IBAN ile para yolluyorsanız suç ortağı olabilirsiniz! Uzmanlardan kritik uyarı

Para transferi için kullanılan yöntem olan İBAN ile para yollarken dolandırıcıların suç ortağı olabilirsiniz. Uzmanlar para transferi gerçekleştirenler için önemli uyarılarda bulundu ve güvenli para ulaşımı için yapılması gerekenleri açıkladı. İşte detaylar...

IBAN ile para yolluyorsanız suç ortağı olabilirsiniz! Uzmanlardan kritik uyarı
KAYNAK:
Gerçek Gündem
|
GİRİŞ:
03.09.2025
11:44
|
GÜNCELLEME:
03.09.2025
11:52

Uluslararası banka hesap numarası olan IBAN genellikle banka transferlerinde doğru ve hızlı işlem yapabilmek için kullanılıyor. Türkiye’de 26 haneden oluşan bu numara; ülke kodu, banka ve şube bilgileri ile hesap numarasını içeriyor. Ancak bu numara aynı zamanda sizi dolandırıcıların da hedefi haline getiriyor. Uzmanlar İBAN ile para transferi yapanları uyarıyor.

IBAN ile para yolluyorsanız suç ortağı olabilirsiniz! Uzmanlardan kritik uyarı

Ticaret Bakanlığı, banka hesaplarını maddi kazanç karşılığında başkalarına kullandıran vatandaşların ve gibi suçlara karışabileceği uyarısında bulundu. Bakanlık, özellikle maddi kazanç karşılığında banka hesabını üçüncü kişilere kullandıranların ağır cezalarla karşılaşabileceği konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

IBAN ile para yolluyorsanız suç ortağı olabilirsiniz! Uzmanlardan kritik uyarı

İŞTE DOLANDIRICILARIN KULLANDIĞI YÖNTEMLER

Uzmanlara göre, gelişigüzel paylaşılan IBAN numaraları şu amaçlarla kullanılabiliyor:

Sahte dekont üretmek: Para gönderilmiş gibi görünen sahte belgeler hazırlanabiliyor.

Kara para aklama: Yasa dışı paralar, habersiz kişilerin hesapları üzerinden geçirilebiliyor.

Sahte kampanya ve ilanlar: Sosyal medyada IBAN numaraları bağış ya da alışveriş bahanesiyle kullanılabiliyor.

IBAN ile para yolluyorsanız suç ortağı olabilirsiniz! Uzmanlardan kritik uyarı

DOLANDIRICILARIN SUÇ ORTAĞI OLABİLİRSİNİZ!

Uzmanlar, farkında olmadan verilen IBAN bilgisinin kişileri doğrudan yasa dışı işlemlere dahil edebileceğini vurguluyor. Hesaplara giren şüpheli bir transfer, sahibini kara para aklama ya da dolandırıcılık dosyalarının tarafı haline getirebilir. Bu da yalnızca maddi kayıpla kalmayıp uzun süren hukuki süreçlere yol açabiliyor.

IBAN ile para yolluyorsanız suç ortağı olabilirsiniz! Uzmanlardan kritik uyarı

PARA TRANSFERİ YAPARKEN NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİYOR?

uzmanları, vatandaşların hem mali kayıp hem de hukuki sorun yaşamaması için şu adımları öneriyor:

IBAN numarasını sadece güvendiğiniz kişilerle paylaşın.

Sosyal medyadan gelen para transferi taleplerine itibar etmeyin.

Para gönderdikten sonra dekontun geçerliliğini mutlaka kontrol edin.

Hesap hareketlerinizi düzenli takip edin, şüpheli durumda bankanızla iletişime geçin.

Kendi hesabınızı üçüncü kişilerin işlemleri için kullandırmayın, şüpheli paraları kabul etmeyin.

TGRT Haber
