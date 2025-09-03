Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

İşte Ağustos ayının zam şampiyonu! Fiyatı en çok artan ürünler belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerini paylaştı. Açıklanan rakamlar doğrultusunda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. İşte Ağustos ayının zam karnesi sonuçları...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İşte Ağustos ayının zam şampiyonu! Fiyatı en çok artan ürünler belli oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.09.2025
saat ikonu 11:20
|
GÜNCELLEME:
03.09.2025
saat ikonu 11:25

Ağustos ayı rakamlarının açıklanmasıyla birlikte fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Buna göre, geçen ay yüzde 36,43 görülen havayolu ile yolcu taşımacılığı en fazla pahalanan ürün olurken, en fazla ucuzlayan ise yüzde 10,40 azalışla oldu.

İşte Ağustos ayının zam şampiyonu! Fiyatı en çok artan ürünler belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre, 'deki değişim 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,04 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 21,50 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,95 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 39,62 artış olarak gerçekleşti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı: İşte Ağustos ayı enflasyon verileri

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Buna göre, geçen ay yüzde 36,43 fiyat artışı görülen havayolu ile yolcu taşımacılığı en fazla pahalanan ürün olurken, en fazla ucuzlayan ise yüzde 10,40 azalışla patates oldu.

İşte Ağustos ayının zam şampiyonu! Fiyatı en çok artan ürünler belli oldu

En fazla fiyat artışı yaşanan bazı ürünler ve oranları şöyle: Gazete ve dergiler yüzde 16,32, un ve diğer tahıllar yüzde 8,14, ekmek yüzde 8,11, sigaralar yüzde 6,36, toz kakao yüzde 6,32, kahvaltılık tahıl ürünleri yüzde 5,92 ve evcil hayvanlarla ilgili veterinerlik ve diğer hizmetler yüzde 5,80.

İşte Ağustos ayının zam şampiyonu! Fiyatı en çok artan ürünler belli oldu

En çok ucuzlayan bazı ürünler ve oranları şöyle: Çocuk giyim yüzde 2,86, mutfak mobilyaları yüzde 2,06, şarküteri ürünleri yüzde 1,97, televizyonlar yüzde 1,87, çeşitli küçük aksesuarlar yüzde 1,69, kadın giyim yüzde 1,33, kırtasiye malzemeleri yüzde 0,79, başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel aksesuarlar yüzde 0,74, oyunlar, oyuncaklar ve hobiler yüzde 0,70 ve erkek giyim yüzde 0,57.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gram altın 4.710 TL'ye yükselerek rekor kırdı
Emekli maaşı alanlar dikkat: Alacağınız banka promosyonu miktarları değişti
ETİKETLER
#enflasyon
#tüfe
#fiyat artışı
#tüketici fiyatları
#patates
#fiyat düşüşü
#Havayolu Skandalı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.