Gram altın 4.710 TL'ye yükselerek rekor kırdı

Altının gramı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından açıklanan enflasyon rakamlarının ardından 4 bin 710 liradan işlem görmeye başladı. Bu rakamla rekor kırıldı.

Türkiye ekonomisinde yaşanan gelişmeler, iç siyasi değişimler ve dış politikadaki belirsizlikler emtia fiyatları üzerinde değişikliğe neden oluyor. ABD ekonomisine dair artan mali endişeler ve tarifelerinin yasal dayanağına yönelik soru işaretleri de varlık fiyatlamaları üzerinde etkili oluyor.

Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı enflasyon rakamı açıklandı. TÜİK verilerine göre Ağustos ayında aylık enflasyon yüzde 2,04, yıllık enflasyon ise 32,95 olarak gerçekleşti.