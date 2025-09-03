TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı: İşte Ağustos ayı enflasyon verileri

Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı enflasyon rakamı açıklandı. TÜİK verilerine göre Ağustos ayında aylık enflasyon yüzde 2,04, yıllık enflasyon ise 32,95 olarak gerçekleşti.

BEKLENTİ ANKETİ SONUCU NE OLMUŞTU?

Ankete katılan ekonomistlerin ağustosta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,79 olmuştu. Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,79) bir önceki ay yüzde 33,52 olan yıllık enflasyonun yüzde 32,63'e ineceği öngörülmüştü. Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ağustos ayı itibarıyla yüzde 29,70 olmuştu.

8AYLIK ENFLASYON RAKAMLARI

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre 2025 yılında Tüketici Fiyat Endeksindeki (TÜFE) artış şöyle gerçekleşti:

Ocak: yüzde 5,03

Şubat: yüzde 2,27

Mart: yüzde 2,46

Nisan: yüzde 3,00

Mayıs: yüzde 1,53

Haziran: yüzde 1,37

Temmuz: yüzde 2,06

Ağustos: yüzde 2,04

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE YILLIK %33,28 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %33,28 artış, ulaştırmada %24,86 artış ve konutta %53,27 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %7,97, ulaştırmada %4,10 ve konutta %8,12 oldu.

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE AYLIK %3,02 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %3,02 artış, ulaştırmada %1,55 artış ve konutta %2,66 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,72, ulaştırmada %0,24 ve konutta %0,46 oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Ağustos ayı itibarıyla, 20 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 119 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %32,71 ARTTI, AYLIK %2,07 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,07 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %21,87 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,71 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %39,07 artış olarak gerçekleşti.