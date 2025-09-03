Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
32°
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

İşte en erken ve kolay emekli olma yolu! İsa Karakaş tüm adımları anlattı

Yaş şartı aranmadan, en kolay şekilde ve erken emekli olma şekli olan malulen emeklilik hakkından kimler faydalanabiliyor? Esnaf, patron ve muhtarların erken kolay emekli olma şekli hakkında merak edilen tüm detayları Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş anlattı.

İşte en erken ve kolay emekli olma yolu! İsa Karakaş tüm adımları anlattı
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
03.09.2025
saat ikonu 09:27
|
GÜNCELLEME:
03.09.2025
saat ikonu 09:27

Kurumu () uygulamasında en kolay ve yaş şartı aranmaksızın en erken emekli olmanın yolu olduğunu ifade eden Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, erken emeklilik konusunda tüm merak edilenleri anlattı.

İşte en erken ve kolay emekli olma yolu! İsa Karakaş tüm adımları anlattı

KİMLER MALUL SAYILIR?

Malulen için ’luların kendileri tarafından maluliyet tespiti talebinde bulunulması gerektiğini söyleyen Karakaş, "Bağ-Kur (4/1-b) kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün veya veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az %60’ını, kaybettiği SGK sağlık kurulunca tespit edilen sigortalı malul sayılacaktır." dedi.

İşte en erken ve kolay emekli olma yolu! İsa Karakaş tüm adımları anlattı

Bağ-Kur’luların malulen emeklilikleri için de yaş şartı aranmadığını belirten Karakaş, en az 10 yıllık sigortalılık süresi ve toplam olarak 1800 gün malullük sigortası primi ödemiş olmaları gerektiğini vurguladı. Ancak başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olanlar için ise sigortalılık süresine bakılmıyor.

İşte en erken ve kolay emekli olma yolu! İsa Karakaş tüm adımları anlattı

Kanuna göre sigortalılara malullük aylığı bağlanabilmesi için işten ayrılma, iş yerini kapatma veya devretme şartı tahsis talep aşamasında isteniyor ve sigortalının tahsis talebinde bulunmadan önce mutlaka sigortalılığını sonlandırması gerekiyor.

İşte en erken ve kolay emekli olma yolu! İsa Karakaş tüm adımları anlattı

Bağ-Kur tarım sigortalılarının ise ziraat odası kayıtlarının kapatılması veya muafiyet belgesi almış olmaları gerekiyor. Ayrıca köy ve mahalle muhtarları ile tarım sigortalılarından malullük aylığı talebi için görevi bırakması gerekiyor.

Malullük aylığı, başvuru tarihindeki son sigortalı statüye göre bağlanıyor, kişinin statüsü değişse de yeni sağlık raporuna ihtiyaç duyulmuyor.

İşte en erken ve kolay emekli olma yolu! İsa Karakaş tüm adımları anlattı

MAAŞ NE ZAMAN BAĞLANIR?

Bağ-Kur’lular, işyerini kapatıp SGK’ya başvurduklarında malullük maaşı, rapor tarihi talep öncesiyse istek tarihini, rapor tarihi sonra ise rapor tarihinden bir sonraki ay başından itibaren ödenir.

