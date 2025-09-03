İşte en erken ve kolay emekli olma yolu! İsa Karakaş tüm adımları anlattı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uygulamasında en kolay ve yaş şartı aranmaksızın en erken emekli olmanın yolu malulen emeklilik olduğunu ifade eden Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, erken emeklilik konusunda tüm merak edilenleri anlattı.

KİMLER MALUL SAYILIR?

Malulen emeklilik için Bağ-Kur’luların kendileri tarafından maluliyet tespiti talebinde bulunulması gerektiğini söyleyen Karakaş, "Bağ-Kur (4/1-b) kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az %60’ını, kaybettiği SGK sağlık kurulunca tespit edilen sigortalı malul sayılacaktır." dedi.

Bağ-Kur’luların malulen emeklilikleri için de yaş şartı aranmadığını belirten Karakaş, en az 10 yıllık sigortalılık süresi ve toplam olarak 1800 gün malullük sigortası primi ödemiş olmaları gerektiğini vurguladı. Ancak başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olanlar için ise sigortalılık süresine bakılmıyor.

Kanuna göre sigortalılara malullük aylığı bağlanabilmesi için işten ayrılma, iş yerini kapatma veya devretme şartı tahsis talep aşamasında isteniyor ve sigortalının tahsis talebinde bulunmadan önce mutlaka sigortalılığını sonlandırması gerekiyor.

Bağ-Kur tarım sigortalılarının ise ziraat odası kayıtlarının kapatılması veya muafiyet belgesi almış olmaları gerekiyor. Ayrıca köy ve mahalle muhtarları ile tarım sigortalılarından malullük aylığı talebi için görevi bırakması gerekiyor.

Malullük aylığı, başvuru tarihindeki son sigortalı statüye göre bağlanıyor, kişinin statüsü değişse de yeni sağlık raporuna ihtiyaç duyulmuyor.

MAAŞ NE ZAMAN BAĞLANIR?

Bağ-Kur’lular, işyerini kapatıp SGK’ya başvurduklarında malullük maaşı, rapor tarihi talep öncesiyse istek tarihini, rapor tarihi sonra ise rapor tarihinden bir sonraki ay başından itibaren ödenir.