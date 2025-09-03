Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Merkez Bankası'ndan dijital Türk lirası çağrısı!

Dünyada birçok ülkede kullanıma açılan dijital para konusu Türkiye'de de gündemi meşgul ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), özel sektörü Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Araştırma ve Geliştirme Projesi (Dijital Türk Lirası Projesi) ekosistemine davet etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Merkez Bankası'ndan dijital Türk lirası çağrısı!
KAYNAK:
ForInvest Haber
|
GİRİŞ:
03.09.2025
saat ikonu 09:03
|
GÜNCELLEME:
03.09.2025
saat ikonu 09:03

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, Dijital Türk Lirası Birinci Faz Değerlendirme Raporu’nda Dijital Türk Lirası Projesi’nin birinci fazının bulguları ve projede benimsenen yaklaşımların paylaşıldığı belirtildi.

Merkez Bankası'ndan dijital Türk lirası çağrısı!

Açıklamada, "Söz konusu Rapor’da belirtildiği üzere , dijital parayı finansal teknolojiler ekosisteminin önemli bir parçası olarak görmektedir. Bu doğrultuda gerek birinci faz gerekse ikinci fazda, dijital Türk lirasının finansal teknolojilerde yenilikçi kullanım alanları için bir taban oluşturmasına yönelik çalışmalar yürütülmüştür. Halihazırda devam eden ikinci faz kapsamında ilgili çalışmalar bütün boyutlarıyla ilerletilmekte olup Dijital Türk Lirası İkinci Faz İlerleme Raporu önümüzdeki aylarda yayımlanacaktır " denildi.

Merkez Bankası'ndan dijital Türk lirası çağrısı!

Açıklamada şöyle devam edildi: "Dijital Türk Lirası Projesi ekosistemine katılım çağrısı ise, belirlenen kategorilerde yeni kullanım senaryoları geliştiren projeler eşliğinde ikinci faz çalışmalarını zenginleştirmeyi amaçlamaktadır. Bu çağrı ile yürütülecek süreçte bankalar, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları, teknoloji çözüm sağlayıcılarıyla birlikte yenilikçi projelerini sunabilecektir. Başvuru sürecini başarıyla tamamlayan projelerle deney alanı içerisinde ortak çalışmalar yürütülecektir. TCMB, finansal teknolojiler ve dijital Türk lirası bağlamında kamu ve özel sektör iş birliğini geliştirmeyi hedeflemektedir."

Merkez Bankası'ndan dijital Türk lirası çağrısı!

Ayrıca Merkez Bankası'nın Dijital Para çalışma raporunda "Merkez Bankası Dijital Parası denilince akla kripto varlıklar gelebilmektedir; ancak dijital para bir kripto varlık değildir. İktisaden, dijital para, ülke parası olarak kullanılan banknotun dijital biçimidir. Dijital para, yasal ödeme aracı olarak kanuni dayanak üzerinden hukuki çerçevesi tanımlanmış, millî egemenlikten gücünü alarak toplumsal uzlaşıyı temsil eden ve tek millî değer ölçüm birimi niteliğindeki ülke parasının yeni bir biçimidir. Bu bağlamda, dijital para ile kripto varlıkların hem ekonomik hem de hukuki çerçeve olarak birbirlerinden tamamen farklı kavramlar olduğunun içselleştirilmesi, kritik önem taşımaktadır. Örneğin, dijital Türk lirası ile kast edilen Türk lirasının dijital biçimidir. Birimi, mevcut para formunda olduğu gibi Türk lirasıdır." denildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Türkiye tarihinde bir ilk! Cumhuriyet altını fiyatı asgari ücreti geçti
Altın tarihi seviyelerde! İşte, 3 Eylül gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları
ETİKETLER
#tcmb
#Dijital Türk Lirası
#Finansal Teknolojiler
#Kripto Varlıklar
#Merkez Bankası Dijital Parası
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.