Merkez Bankası'ndan dijital Türk lirası çağrısı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, Dijital Türk Lirası Birinci Faz Değerlendirme Raporu’nda Dijital Türk Lirası Projesi’nin birinci fazının bulguları ve projede benimsenen yaklaşımların paylaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu Rapor’da belirtildiği üzere TCMB, dijital parayı finansal teknolojiler ekosisteminin önemli bir parçası olarak görmektedir. Bu doğrultuda gerek birinci faz gerekse ikinci fazda, dijital Türk lirasının finansal teknolojilerde yenilikçi kullanım alanları için bir taban oluşturmasına yönelik çalışmalar yürütülmüştür. Halihazırda devam eden ikinci faz kapsamında ilgili çalışmalar bütün boyutlarıyla ilerletilmekte olup Dijital Türk Lirası İkinci Faz İlerleme Raporu önümüzdeki aylarda yayımlanacaktır " denildi.

Açıklamada şöyle devam edildi: "Dijital Türk Lirası Projesi ekosistemine katılım çağrısı ise, belirlenen kategorilerde yeni kullanım senaryoları geliştiren projeler eşliğinde ikinci faz çalışmalarını zenginleştirmeyi amaçlamaktadır. Bu çağrı ile yürütülecek süreçte bankalar, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları, teknoloji çözüm sağlayıcılarıyla birlikte yenilikçi projelerini sunabilecektir. Başvuru sürecini başarıyla tamamlayan projelerle deney alanı içerisinde ortak çalışmalar yürütülecektir. TCMB, finansal teknolojiler ve dijital Türk lirası bağlamında kamu ve özel sektör iş birliğini geliştirmeyi hedeflemektedir."

Ayrıca Merkez Bankası'nın Dijital Para çalışma raporunda "Merkez Bankası Dijital Parası denilince akla kripto varlıklar gelebilmektedir; ancak dijital para bir kripto varlık değildir. İktisaden, dijital para, ülke parası olarak kullanılan banknotun dijital biçimidir. Dijital para, yasal ödeme aracı olarak kanuni dayanak üzerinden hukuki çerçevesi tanımlanmış, millî egemenlikten gücünü alarak toplumsal uzlaşıyı temsil eden ve tek millî değer ölçüm birimi niteliğindeki ülke parasının yeni bir biçimidir. Bu bağlamda, dijital para ile kripto varlıkların hem ekonomik hem de hukuki çerçeve olarak birbirlerinden tamamen farklı kavramlar olduğunun içselleştirilmesi, kritik önem taşımaktadır. Örneğin, dijital Türk lirası ile kast edilen Türk lirasının dijital biçimidir. Birimi, mevcut para formunda olduğu gibi Türk lirasıdır." denildi.