32°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Emekli maaşı alanlar dikkat: Alacağınız banka promosyonu miktarları değişti

Emekli maaşı alan milyonlarca kişi için kritik bir konu olan banka maaş promosyonları bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Peki en yüksek yaşlılık aylığı promosyonu veren banka hangisi? İşte detaylar...

Emekli maaşı alanlar dikkat: Alacağınız banka promosyonu miktarları değişti
Bankaların verme yarışı hızlandı. Emekli ya da malul aylığını bir bankadan alma sözünü vererek banka müşterisi olan kişilere maaş promosyon ödemesi yapılıyor. Bankadan bankaya farklılık gösteren promosyon ödemelerinde süreleri ve detayları değişiyor. Bazı maaş müşterisi olarak kalma sözüne 27 bin liraya kadar promosyon ödemesi yapıyor. İşte en yüksek emekli veren bankalar...

Emekli maaşı alanlar dikkat: Alacağınız banka promosyonu miktarları değişti

İŞ BANKASI

İş Bankası, emekli maaşını bankaya taşıyanlara 15 bin TL’ye varan nakit promosyonun yanında, 9 bin TL’ye varan ek promosyon ve çeşitli ayrıcalıklar sağlıyor. Kampanya 30 Eylül 2025’e kadar geçerli.

Emekli maaşı alanlar dikkat: Alacağınız banka promosyonu miktarları değişti

YAPI KREDİ

Yapı Kredi, promosyon tutarını 27 bin TL’ye kadar çıkararak emeklilere yüksek ödeme yapan bankalar arasında yer aldı. Ayrıca Yapı Kredi Mobil'den EMEKLIYEMUJDE koduyla müşteri olanlara promosyona ek 3 Bin TL nakit imkanı sunuluyor.

Emekli maaşı alanlar dikkat: Alacağınız banka promosyonu miktarları değişti

VAKIFBANK

Vakıfbank, emeklilerin maaş tutarına göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında promosyon ödemesi yapıyor. Kampanya kapsamında hak edilen nakit ödeme tutarları, alışveriş yapılan ayı takip eden ayın 20’sinden sonra bir hafta içinde maaş hesabına nakit olarak yatırılacak.

Emekli maaşı alanlar dikkat: Alacağınız banka promosyonu miktarları değişti

HALKBANK

Halkbank maaşını 3 yıl boyunca bankalarından almayı taahhüt eden emeklilere 12 bin TL’ye varan promosyon veriyor. SGK’dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10.000 TL altı olan hak sahipleri de, başvurmaları halinde 5.000 TL promosyon ödemesi alıyor.

Emekli maaşı alanlar dikkat: Alacağınız banka promosyonu miktarları değişti

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası, SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini alan müşterilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunuyor. Birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanıyor.

Emekli maaşı alanlar dikkat: Alacağınız banka promosyonu miktarları değişti

ING

ING, maaşını taşıyanlara koşulsuz 15 bin TL promosyon sunarken, ek ödemelerle birlikte toplam promosyon 25 bin TL’ye ulaşıyor.

Emekli maaşı alanlar dikkat: Alacağınız banka promosyonu miktarları değişti

AKBANK

Akbank, emeklilere 15 bin TL’ye varan promosyonun yanında 2.500 TL ek ödül ile toplamda 17.500 TL ödeme yapıyor.

Emekli maaşı alanlar dikkat: Alacağınız banka promosyonu miktarları değişti

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA, maaşını taşıyanlara 15 bin TL’ye kadar nakit promosyonun yanı sıra, ek harcama ve poliçe şartlarıyla birlikte toplamda 25 bin TL’ye varan promosyon fırsatı sunuyor.

Emekli maaşı alanlar dikkat: Alacağınız banka promosyonu miktarları değişti

QNB

QNB Finansbank, 15 bin TL’ye varan promosyonun yanında, otomatik fatura talimatı ve kart harcamalarıyla birlikte toplam ödülü 20.400 TL’ye çıkarıyor.

Emekli maaşı alanlar dikkat: Alacağınız banka promosyonu miktarları değişti

DENİZBANK

DenizBank, emeklilere en yüksek promosyonu sunan bankalardan biri oldu. Kampanya kapsamında 27 bin TL’ye varan nakit promosyon imkânı sağlanıyor.

Emekli maaşı alanlar dikkat: Alacağınız banka promosyonu miktarları değişti

ALBARAKA TÜRK

Albaraka Türk, maaşını taşıyan emeklilere 15.600 TL’ye varan promosyonun yanı sıra 9.400 TL’ye varan ek ödül veriyor.

Emekli maaşı alanlar dikkat: Alacağınız banka promosyonu miktarları değişti

TEB

TEB, 12 bin TL ana promosyonun üzerine ek ödemelerle toplamda 21 bin TL’ye varan promosyon imkânı sunuyor. Bankaların emekli promosyon kampanyaları 30 Eylül 2025’e kadar devam edecek.

