Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Altın fiyatları bu kez düştü! İşte, 4 Eylül gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları

Haftaya rekor üstüne rekorlar kırarak başlayan altın fiyatları gördüğü tarihi seviyelerin ardından güne büyük gerilemeyle başladı. Dün 4710 TL'yi aşarak bir rekor daha kıran gram altın yeni günün ilk saatlerinde 4.672 TL'den alıcı buluyor. İşte 4 Eylül gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Altın fiyatları bu kez düştü! İşte, 4 Eylül gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
04.09.2025
saat ikonu 06:56
|
GÜNCELLEME:
04.09.2025
saat ikonu 06:56

Haftanın dördüncü işlem gününde altın piyasasında sert geri çekilme öne çıktı. Özellikle ’in 16-17 Eylül'de yapacağı açıklamada faiz indirimine gideceği yönündeki beklentiler, ticaret belirsizlikleri ve jeopolitik gelişmeler fiyatlamalarda etkisini göstermeye devam ederken, arayışı kısa süreli soluklandı. Yeni haftaya tarihi seviyelerle başlayan altın, perşembe gününe değer kaybıyla giriş yaptı.

Altın fiyatları bu kez düştü! İşte, 4 Eylül gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları

ONS ALTIN DÜŞÜŞE GEÇTİ

Geçtiğimiz hafta ortasında 3.447 doları gören , Salı günü 3.534 dolar seviyesinden kapanmıştı. Dün ise 3559 doları görmüştü. 4 Eylül 2025 Perşembe sabahı itibarıyla 3.529 dolar seviyesine küçük bir gerileme gösterdi. ise serbest piyasada 4.672 Tl seviyesinde Peki altın piyasasında son durum ne? İşte 4 Eylül gram, çeyrek ve diğer :

Altın fiyatları bu kez düştü! İşte, 4 Eylül gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları

4 EYLÜL 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 4.672,32 TL

Satış: 4.672,77 TL

Altın fiyatları bu kez düştü! İşte, 4 Eylül gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları

4 EYLÜL 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 7.617,00 TL

Satış: 7.691,00 TL

Altın fiyatları bu kez düştü! İşte, 4 Eylül gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları

4 EYLÜL 2025 YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 15.234,00 TL

Satış: 15.382,00 TL

Altın fiyatları bu kez düştü! İşte, 4 Eylül gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları

4 EYLÜL 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 30.374,00 TL

Satış: 30.623,00 TL

Altın fiyatları bu kez düştü! İşte, 4 Eylül gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları

4 EYLÜL 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 3.529,70 dolar

Satış: 3.530,03 dolar

Altın fiyatları bu kez düştü! İşte, 4 Eylül gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dolar kuru bugün ne kadar oldu? İşte 4 eylül 2025 güncel döviz kurları: dolar, euro, sterlin fiyatları
ETİKETLER
#fed
#altın fiyatları
#altın fiyatları
#gram altın
#çeyrek altın
#cumhuriyet altını
#yarım altın
#faiz indirimi
#ons altın
#altın piyasası
#jeopolitik riskler
#Gram Altın Fiyatı
#Güvenli Liman
#Güncel Altın Fiyatları
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.